Venäjän valtiontelevision Ilta Vladimir Solovjovin kanssa-ohjelmassa ohjelman propagandaisäntä Vladimir Solovjov raivosi, että länsimaat käyttävät ”orwellilaista” kieltä ja puhuvat Volodymyr Zelenskyin rauhansuunnitelmasta, vaikka se tarkoittaisi ”Venäjän tuhoa”.

Solovjovin mukaan lännen tavoitteena on ollut koko ajan ”Venäjän tuhoaminen ja piittaamattomuus sen kansallisista eduista”. Venäjä ”tuli järkiinsä” ja alkoi toimia, ”kuten se oli joulukuussa 2021 varoittanut”.

– [Länsi sanoo:] ”Me emme halua tunnustaa tätä, joten hyväksymme suunnitelman Venäjän tuhoamisesta ja kannatamme sitä”, kiihtyi Solovjov.

Solovjov on järkyttynyt siitä, että ”Berliini ja Lontoo oikeuttavat iskut Moskovaa vastaan”.

– He eivät ainoastaan oikeuta niitä, vaan yllyttävät niihin. Se on aina ollut näin, tämä on heidän ikivanha suunnitelmansa! Moskovan tuhoaminen!

Moskovan talouskorkeakoulun professori Dmitri Evstafev kertoo pohtineensa, ”miksi länsimaat toimivat näin”.

– He ovat tekopyhiä! Koko länsimaailma on rakennettu tekopyhyydelle! Politiikassa, kulttuurissa ja kaikessa muussa!

Evstafeville on pohtimisensa myötä selvinnyt, kuinka länsimaat yrittävät saada venäläiset antautumaan.

– ”Venäläiset antautukaa! Saatte Nutellaa, asfalttia ja vessanpönttöjä. Kyllä, saatte jokaiselle alueelle yhden vessanpöntön!”

Meanwhile in Russia: during Vladimir Solovyov's show, Professor Dmitry Evstafiev argued that the West wants to divide Russia by promising to supply its regions with Nutella, paved roads and indoor toilets. https://t.co/b3iF257gb6

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) June 1, 2023