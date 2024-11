Lännen pakotteet iskivät Venäjän raakatimanttien vientiin

Venäjän timanttien vienti maailman timanttien käsittelykeskukseen Intiaan putosi syyskuussa 37 000 karaattiin, arvoltaan 1,5 miljoonaa dollaria, kun se vielä vuotta aiemmin oli 917 000 karaattia, arvoltaan 112 miljoonaa dollaria. Intia vähensi timanttien tuontia ylipäätään lähes neljänneksellä (23 prosenttia) edellisvuodesta.

Intian suurimmat timanttien toimittajat ovat Belgia, Arabiemiraatit ja Hongkong, joka vei kolmannen tilan Venäjältä vuonna 2022. Vuodessa Hongkongin timanttien vienti putosi viisi prosenttia, Belgian 16 prosenttia ja Arabiemiraattien 12 prosenttia.

Venäjän timanttien vienti Intiaan alkoi vähentyä kuluvan vuoden huhtikuussa, jolloin se oli jo viidenneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sitä ennen vienti kasvoi vuosittain, minkä uskotaan johtuneen varastojen tyhjentämisestä ennen lännen pakotteiden tiukentumista.

G7-maat kielsivät venäläisten timanttien tuonnin 1. tammikuuta 2024, ja maaliskuun alusta ne ulottivat kiellon myös kolmansissa maissa käsiteltyihin timantteihin. Intia on käsiteltyjen timanttien suurin vientimaa maailmassa. Sen osuus on 26,5 prosenttia.

Intian timanttiteollisuus on kärsinyt viime vuosina maan teollisuustuotannon yleisestä kriisistä, joka on johtanut viennin 27,6 prosentin laskuun vuodesta 2022 vuoteen 2023 ja vielä 15 prosenttia kuluvan vuoden ensineljänneksellä. Pääsyynä on Kiina ja Yhdysvaltojen timanttien kysynnän lasku. Viime vuoden lokakuussa Intia asetti kahden kuukauden mittaisen raakatimanttien tuontikiellon päämarkkinoiden hintojen laskun takia.

Vuonna 2022 timanttien vienti tuotti Venäjälle yli neljä miljardia dollaria. Sen suurimman tuottajan Alrosan osuus raakatimanttien markkinoista oli vielä viime vuonna 31 prosenttia.