Lämpötilat putoavat jopa kymmenellä asteella

Säässä on edessä käänne viileämpään suuntaan, kun pohjoisesta alkaa virrata Suomeen kylmempää ilmaa viikonlopun aikana, kertoo sääpalvelu Foreca.

Lämpötilat putoavat ensi viikon mittaan jopa kymmenkunta astetta syyskuun lopun korkeimmista lukemista. Lapissa osa sateista on ennusteiden mukaan ensi viikolla lunta. Yöpakkasia ja hallaakin on tulossa paikoin, lisäksi myrskytuulet ovat ensi viikon aikana mahdollisia.

Perjantaina on vielä monin paikoin ajankohtaan nähden lämmin päivä, mutta sää alkaa viiletä viikonlopun mittaan.

Perjantaina lämpötila kohoaa kaakossa paikoin 20 asteen tienoille ja Pohjois-Pohjanmaalla asti ollaan paikoin yli 15 asteessa. Lapissa lämpötila on kymmenen asteen vaiheilla.

Perjantain aikana hajanaisia sateita liikkuu maan yli itään.

– Enimmät sateet painottuvat pohjoiseen, etelässä sadekuurot jäävät vielä päivällä vähäisiksi ja heikoiksi. Perjantaina illalla ja lauantain vastaisena yönä maan eteläosaan saapuu kuitenkin lännestä runsaampia sadekuuroja. Suomeen saapuu perjantaina lännestä myös jonkin verran Kanadan metsäpalojen savua. Runsaan pilvisyyden takia havaittavat vaikutukset esimerkiksi auringonlaskun väreihin jäävät kuitenkin rajallisiksi, toteaa Forecan meteorologi Joonas Koskela.

Viikonloppuna sadekuuroja

Lauantaina matalapaine siirtyy lännestä vähitellen Suomen ylle.

– Sadekuuroja tulee monin paikoin ja yleisesti on pilvistä. Sää viilenee perjantaista muutamilla asteilla. Etelässä asteita on päivällä 14–16, maan keskivaiheilla 12–15 ja pohjoisessa 8–12, Joonas Koskela kertoo.

Lauantaina illalla ja sunnuntain vastaisena yönä lännenpuoleinen tuuli voimistuu läntisillä merialueilla. Satakunnan rannikolla puuskat voivat lähennellä myrskylukemia.

Sunnuntai eli lokakuun ensimmäinen päivä on tuulinen maan etelä- ja keskiosassa, mutta puuskat jäävät navakoiksi.

– Pohjoisessa pohjoistuuli tuo vähitellen kylmempää ilmaa. Lämpötila on Lapissa yleisesti 5–10 astetta, maan etelä- ja keskiosassa ollaan 10-15 asteen välillä. Sadekuurojen painopiste on idässä ja pohjoisessa. Lännessä on poutaisempaa.

Ensi viikolla sää viilenee edelleen

Ensi viikon ennusteissa on entistä viileämpää ja vaihtelevaa säätä.

– Ensi viikko on yleisilmeeltään tuulinen ja sateinen, mutta ennusteissa on vielä paljon epävarmuuksia sateiden ja tuulten ajoitusten ja sijaintien suhteen. Maanantain vastaisena yönä Lapin pohjoisosassa on jo pakkasta. Pilvisyys vaihtelee maanantaina ja sadekuuroja tulee paikoin niin etelässä, maan keskivaiheilla kuin pohjoisessakin.

– Maan pohjoispuoliskolla päivälämpötila on Pohjois-Lapin alle viidestä asteesta maan keskivaiheiden kymmeneen asteeseen. Etelässä on laajalti vielä 10–15 astetta. Maanantaipäivä on vielä monin paikoin heikkotuulinen, Koskela ennustaa.

Viikon edetessä yöpakkasia on ainakin Pohjois-Lapin selkeillä alueilla. Etelämpänäkin selkeillä alueilla on paikoin hallaa.

– Tiistaina on näillä näkymin tulossa seuraava matalapaine, mutta sen ennuste on jo varsin epävarma. Syvenevä matalapaine saattaa saapua lännestä maan eteläosan ylle tuoden mukanaan runsaita sateita ja ainakin keskiviikon puolella voimakkaita tuulia, Koskela kertoo

Matalapaineen jälkipuolella voimistuvan pohjoisvirtauksen mukana Lappiin virtaa selvästi kylmempää ilmaa.

– Keskiviikkoillasta torstaiaamuun lunta voi Lapissa sataa laajemminkin, mikäli tämänhetkinen ennuste toteutuu, Koskela sanoo.