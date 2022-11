Lämpötilat Euroopassa nousseet yli kaksinkertaisesti

Lämpötilat ovat nousseet 30 viime vuoden aikana Euroopassa yli kaksinkertaisesti maailman keskiarvoon verrattuna. Vuosina 1991–2021 lämpötila on noussut keskimäärin 0,5 astetta vuosikymmenessä, kertoo uusi The State of the Climate in Europe -raportti.

Raportin ovat tehneet YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö WMO ja Euroopan Unionin Copernicus Climate Change Service. Raportista kertoo Foreca.

Raportin mukaan lämpeneminen on ollut nopeinta Euroopassa muihin maanosiin verrattuna.

Mikäli lämpenemistrendi jatkuu, kuumuus, maastopalot, tulvat ja muut ilmastonmuutoksen vaikutukset vaikuttavat yhteiskuntaan, talouteen ja ekosysteemeihin.

Hyvänä uutisena raportti toteaa, että monet maat Euroopassa ovat onnistuneet hyvin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

YK:n ilmastokokous käynnistyy sunnuntaina 6. marraskuuta Egyptin Sharm el-Sheikhissä. Kokouksen tavoitteena on vauhdittaa Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa.