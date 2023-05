Lämpötila voi pian romahtaa 20 astetta

Kylmä rintama pyyhkäisee pian kesälämmön pois, kertoo Foreca. Alkuviikkoon verrattuna loppuviikon lämpötilat ovat Forecan mukaan jopa 10-20 astetta matalampia.

– Torstain aikana sadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosan sekä Kainuun yli kohti itää. Sateiden itäpuolella idässä ja kaakossa ylletään vielä aamupäivän aikana yli 20 asteeseen, kertoo Forecan meteorologi Markus Mäntykannas.

Torstaina suurin osa maasta on rintaman jälkipuolella jo kylmemmässä ja kuivemmassa ilmamassassa. Länsi- ja Pohjois-Suomen sää on aurinkoinen, mutta lämpötila on maan kaakkoisrajaa ja etelärannikkoa lukuun ottamatta lähempänä viittätoista kuin kahtakymmentä astetta.

Pohjoisessa jäädään paikoin 15 asteen alapuolellekin.

– Perjantain vastaisena yönä lähinnä etelässä on runsaampaa pilvisyyttä, muualla on selkeämpää. Pohjois-Pohjanmaalla saattaa olla hallaa, ehkä jopa yöpakkasta. Lapissa on hallaa ja monin paikoin yöpakkastakin, Mäntykannas ennustaa.

– Jos aurinko ei paista, niin perjantaina jäädään alle 15 asteeseen. Päivän lämpötilat ovat perjantaina laajalti 10–15 asteessa. Sää on siis selvästi viime aikoja kylmempää, hän sanoo.

Myös lauantain vastaisena yönä on odotettavissa yöpakkasta maan pohjois- ja keskiosissa, etelässä voi olla hallaa. Iltapäivän puolella säässä on vaihtelevaa pilvisyyttä.

– Päivän ylimmät lämpötilat ovat lauantaina edelleen pääsääntöisesti alle 15 astetta, pohjoisessa monin paikoin jopa alle 10 astetta, Mäntykannas ennustaa.

Sunnuntaina sää on viileä. Lapin sadealueilla lämpötila jää Mäntykannaksen mukaan noin viiden asteen paikkeille.