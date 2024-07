Lämpimät säät palaavat

Uuden kuukausiennusteen mukaan viileä ilmamassa on väistymässä Suomen yltä, kertoo Foreca.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n 7. heinäkuuta julkaiseman kuukausiennusteen mukaan Suomen itä- ja kaakkoispuolelle vahvistuu korkeapaine, joka vaikuttaa välillä Suomessa asti. Vähitellen lounaasta leviää lämmintä ilmaa kohti pohjoista.

Heinäkuun 8. päivä alkaneella viikolla sateita liikkuu eri puolilla maata. Maan länsi- sekä pohjoisosassa sademäärä on tavanomaista suurempi. Kuurosateita tulee myös idässä ja etelässä, vaikka paikoin maan itäosassa viikko jääneekin tavanomaista kuivemmaksi.

Lämpötilat nousevat viikon aikana. Kokonaisuutena viikko on lopulta 0–2 astetta keskimääräistä lämpimämpi.

Heinäkuun 15. päivä alkavalla viikolla lämmin sää jatkuu. Sateita on luvassa, mutta kokonaisuutena viikko on paikoin hieman tavanomaista vähäsateisempi.

Pohjolan korkeapaine katoaa ennusteesta heinäkuun 22. päivä alkavalla viikolla. Sään ennustettavuus heikkenee samalla selvästi. Sademäärä näyttää kuukausiennusteen mukaan kuitenkin tavanomaista suuremmalta.

Viikon keskilämpötila on Suomessa tavallisen tuntumassa tai mahdollisesti vähän lämpimän puolella.

Heinäkuun 29. päivä alkavan viikon ennustettavuus on heikko. Viikon keskilämpötila on tavallinen tai vähän lämpimän puolella. Sademäärä on lähellä keskimääräistä.

Pitkän ajan sääennusteet eivät ennusta yksittäisten päivien säätä. Tavallista lämpimämpi viikko voi olla esimerkiksi tasaisen lämmin tai sisältää lyhyen hyvin lämpimän sään jakson.