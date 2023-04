Lämmin ilma vyöryy Suomeen, pian jopa 12 astetta

Sään ennustetaan lämpenevän merkittävästi lähipäivien aikana.

Suomessa vallitsee korkeapaine, jonka vuoksi sää on laajalti poutaista ja aurinkoista. Forecan mukaan lämpötilat kohoavat pääsiäiset tienoilla ylimmillään 10–12 asteeseen eli vuoden tähän asti korkeimpiin lukemiin.

Yöt voivat olla edelleen kylmiä. Viime aikoina erityisesti maan keski- ja länsiosassa on ollut poikkeuksellisen kylmiä öitä ajankohtaan nähden.

– Myös keskiviikon vastaisesta yöstä on tulossa kylmä. Laajoilla alueilla on selkeää ja heikkotuulista, jolloin lämpötila laskee 10 ja 20 pakkasasteen välille. Kylmintä on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun heikkotuulisimmilla alueilla, Forecan meteorologi Joonas Koskela sanoo.

Viikon edetessä kovimmat yöpakkaset ovat vähitellen hellittämässä. Torstaiksi pääsiäisen menoliikenteeseen ei ole odotettavissa ajo-olosuhteita huonontavia lumi- tai vesisateita. Päivä on Forecan ennusteen mukaan aurinkoinen ja hieman keskiviikkoa lämpimämpi.

– Tiet ovat kuivia ja aurinko paistaa, eli aurinkolasit on hyvä ottaa menoliikenteeseen mukaan. Ylimmillään lämpötila voi kohota torstaina jo lähelle kymmenen asteen lukemia maan länsiosassa. Pääosin ollaan vähän viiden asteen molemmin puolin, Koskela toteaa.

Pitkäperjantaina päivällä sää on tämän hetken ennusteen mukaan laajalti poutaista ja aurinkoista.

– Pohjois-Lappiin kiertyy kuitenkin näillä näkymin lumisateita Ruotsin puolelta, mutta runsaimmat sateet liikkuvat tämän hetken ennusteen mukaan Suomen pohjoispuolelle. Lämpötila kohoaa päivällä suuressa osassa maata viiden asteen yläpuolelle ja lounaassa jo 10 ja 12 asteen välille, Joonas Koskela sanoo.

Vuoden toistaiseksi korkein lämpötila on 23. maaliskuuta Jomalassa Ahvenanmaalla mitattu 10,2 astetta.