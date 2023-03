Lakko uhkaa lamauttaa EU:n suurimman talouden

Maanantaina todennäköisesti alkava kuljetusalan lakko uhkaa lamauttaa Saksan kokonaan, uutisoi SVT. Kuljetusalan työntekijöitä edustavat ammattiliitot EVG ja Verdi vaativat alalle palkankorotuksia inflaation ja hintojen nousun myötä, mutta neuvotelut liittojen ja työnantajien välillä eivät ole edistyneet.

Maanantain lakko koskettaa noin 350 000 työntekijöitä Saksan rautateillä, lentokentillä, satamissa ja paikallisliikenteessä.

– Lakolla tulee oleman valtava vaikutus. Tiedämme tämän ja pidämme sitä välttämättömänä, ammattiliitto Verdin puheenjohtaja Frank Werner kommentoi torstaina SVT:n mukaan.

EVG:n puheenjohtaja Martin Burkert arvioi DW:lle sovun löytyvän lähiviikkoina, ennen huhtikuun lopussa käytäviä neuvotteluja.

Valtiollinen rautatieyhtiö Deutsche Bahn on perunut kaukojunansa maanantailta. Samoin myös Saksan vilkkaimmat lentoasemat Frankfurt ja München ovat peruneen maanantain matkustajaliikenteensä.

Lakko kestää maanantain.

Due to a strike by the German Union ver.di airport operations will be heavily disrupted at Frankfurt Airport throughout the day on March, 27. There will be no regular passenger flights on this day. pic.twitter.com/7KDTH5VYCy

— Frankfurt Airport (@Airport_FRA) March 24, 2023