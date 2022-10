Lakialoite: Tärkeisiin virkoihin jatkossa vain Suomen kansalaisia

Kansanedustaja Jari Kinnunen (kok.) on tehnyt lakialoitteen, jolla pyritään varmistamaan, että valtion kokonaisturvallisuuden kannalta tärkeisiin virkoihin ei jatkossa voida nimittää kuin sellaisia Suomen kansalaisia, joilla ei ole, tai ei ole ollut jonkun toisen maan kansalaisuutta, eikä sellaista, joka on tai on ollut kansalaisuudeton.

Kinnusen mukaan lakialoitteella pyritään varmistamaan Suomen kokonaisturvallisuutta.

– Maailman turvallisuustilanne on muuttunut. Valtiot ovat aina sijoittaneet henkilöitä niihin maihin, joissa ne ovat katsoneet olevan tarvetta päästä vaikuttamaan kohdeyhteiskunnan kehitykseen sen sisältä. Näin on ollut ja näin valitettavasti tulee olemaan jatkossakin, vaikka Suomi ei näin toimisikaan, hän toteaa tiedotteessaan.

Valtion virkamieslaissa on lueteltu joukko virkoja, joihin voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Kinnusen mielestä määritelmä on epätarkka, sillä siinä ei mainita mitään kaksoiskansalaisuuden omaavista, eikä kansalaisuudettomista henkilöistä.

– Esimerkiksi poliisin virkojen haku- ja nimitysmenettelyssä kaksoiskansalaisuuden omaava hakija tulee ottaa huomioon aivan samoin kuin ainoastaan Suomen kansalaisuuden omaavatkin, hän toteaa.

Hänen mukaansa Suomessa on tehtävä strateginen valinta ennalta estää muun muassa salaisten tietojen, taktisten ja teknisten suunnitelmien, henkilöstön määrään ja sijoitteluun, kriittiseen infrastruktuuriin sekä henkilötietoihin liittyvien tietojen joutuminen väärinkäytön kohteeksi.

Lakialoitteen ovat allekirjoittaneet myös kansanedustajat Timo Heinonen (kok.), Pauli Kiuru (kok.), Jukka Kopra (kok.), Heikki Autto (kok.), Veijo Niemi (ps.) ja Sheikki Laakso (ps.).