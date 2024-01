Laivoja tulitettiin taas ohjuksilla Punaisellamerellä, jo 24 hyökkäystä

Yhdysvaltain asevoimien mukaan Iranit tukemat Jemenin huthikapinalliset ovat iskeneet taas kauppalaivoja vastaan eteläisellä Punaisellamerellä.

Yhdysvaltain sotatoimialueen päämaja (USCENTCOM) tiedottaa useiden alueella olleiden alusten ilmoittaneen Jemenistä ammuttujen ballististen ohjusten osuneen mereen niiden lähellä. Yhdysvaltojen mukaan ohjuksia ammuttiin tällä kertaa kaksi, mutta vahingoilta vältyttiin.

– Nämä laittomat toimet vaaransivat kymmenien viattomien merimiesten elämän ja häiritsevät vapaata kansainvälistä kauppaa.

Kyseessä oli jo 24 meriliikenteeseen kohdistuva isku eteläisellä Punaisellamerellä marraskuun 19. päivän jälkeen.

Useat varustamot ovat ilmoittaneet lopettavansa toistaiseksi liikennöinnin Punaisenmeren kautta. Huthit ovat väittäneet iskevänsä Israeliin liittyviä tai sinne matkaavia aluksia. Todellisuudessa hyökkäykset ovat kohdistuneet muitakin aluksia vastaan.

Meriliikenteen suojaamiseksi on perustettu 19 valtion koalitio ja Yhdysvallat on siirtänyt alueelle valtavan laivasto-osaston.

On Jan. 2, at approximately 9:30 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthis fired two anti-ship ballistic missiles from Houthi controlled areas in Yemen into the Southern Red Sea. Multiple commercial ships in the area reported the impact of the ASBMs into the surrounding water… pic.twitter.com/wXpmboqP2g

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 3, 2024