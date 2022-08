Lähikuukausina nähdään kummalle aloite siirtyy Ukrainassa

Lähikuukausien aikana selviää kummalle osapuolelle aloite Ukrainan sodassa siirtyy. Britannian puolustusministeriön arvion mukaan aloitteen saa se puoli, joka pystyy ryhmittämään itselleen uskottavan ja omistautuneen joukon hyökkäysoperaatioita varten.

Uusimmassa tiedustelupäivityksessään puolustusministeriö kertoo, etteivät rintamalinjat ole juurikaan liikkuneet viimeisen viikon aikana. Se ei myöskään usko, että tulevan viikon aikana tilanne juurikaan muuttuisi.

Venäjä on liikkunut viime aikoina Donbassin alueella hyvin hitaasti. Elokuun alun pienen etenemisen jälkeen sen joukot ovat siirtyneet Bahmutin kaupungin laitamille. Harkovan ja Zaporižžjan alueilla Venäjä ei ole edes yrittänyt edistyä millään merkityksellisellä tavalla.

Hersonin alueella Venäjän rintamalinjan takana sattuneet räjähdykset ovat Britannian puolustusministeriön mukaan todennäköisesti aiheuttaneet venäläisille logistisia haasteita. Kumpikaan osapuoli ei ole pystynyt etenemään alueella.

Ministeriö arvioi, ettei Venäjällä ole tällä hetkellä kykyä suorittaa hyvin rajallisia paikallisia iskuja suurempia hyökkäyksiä.

