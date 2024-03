Lähi-itä tasapainoilee Moskovan ja Washingtonin välillä

Jos vuosi 2022 oli Venäjän menestysvuosi sen suhteiden kehittymisessä Lähi-idän maihin, kuluvan vuoden alku on kääntänyt suhteiden kehityssuunnan. Monilla alueen mailla on kuitenkin erityissuhde Yhdysvaltoihin, joten ne eivät voi jättää huomiotta sen asettamia pakotteita Venäjää vastaan. Siksi Turkin ja Arabiemiraattien pankit ovat pääosin sulkeneet venäläisten tilit eivätkä hoida Venäjän maksuliikennettä.

Turkin valtion pankit voivat avata tilin Venäjän kansalaiselle ainoastaan silloin, jos hänellä on opiskelijaviisumi tai työlupa. Jopa DenizBank, joka oli tunnettu lojaalisuudestaan venäläisiä kohtaan, on alkanut sulkea tilejä kaikilta muilta paitsi oleskeluluvan saaneilta.

Pankkitoiminnan sulkeutuminen alkoi näkyä jo viime vuonna kaupassa Turkin ja Venäjän välillä. Vuoden 2022 yhteensä 65 miljardin arvoisesta kauppavaihdosta putosi viidennes.

Turkin vienti tammikuussa 2024 romahti 39 prosenttia verrattuna vuoden 2023 tammikuuhun. Venäjän ulkomaankaupan yritykset ovat alkaneet jo myöntää, että Turkki ei ole enää niiden rinnakkaistuonnin keskiössä.

Sama dynamiikka on nähtävissä Venäjän toisen Lähi-idän kauppakumppanin Arabiemiraattien kanssa. Siellä jopa venäläisten omilla yhtiöillä on vaikeuksia rahaliikenteessä Venäjälle, ja venäläisten on lähes mahdotonta avata tiliä suurimmissa pankeissa.

Vielä vuonna 2022 Lähi-idän yhteistyön kehittyminen nostatti toiveita Kremlissä, koska moni maa ei liittynyt lännen pakoterintamaan ja näki uusia taloudellisia mahdollisuuksia Venäjän eristyksiin jäämisessä. Kauppa Turkin, Arabiemiraattien ja Iranin kanssa nousi uudelle tasolle. Lähi-itä nähtiin Kremlissä jo Venäjän tukipylväänä sen taistelussa länttä vastaan.

Lähi-idän maat toimivat Carnegie-ajatushautomon asiantuntija Nikita Smaginin mukaan kuitenkin puhtaasti käytännölliseltä pohjalta: ne tekevät yhteistyötä Kremlin kanssa niin kauan kuin siitä on hyötyä. Lännen pakotemekanismeilla tätä hyötyä voidaan rajoittaa, mutta siihen on pureuduttava senttimetri senttimetriltä iskien pankkipalveluihin, kuljetuksiin ja kaksikäyttötuotteisiin. Se pakottaa Kremlin jatkuvaan taisteleluun etujensa ajamiseksi.

Yhdysvaltain ongelma on kuitenkin se, että se tarjoaa Lähi-idän maille vain keppiä, arvelee Smagin. Niille on vielä tarjoamatta se vaihtoehto, jossa ne saisivat jotain hyötyä kieltäytymisestä yhteistyöstä Venäjän kanssa. Kreml käyttää jo tätä keinoa muun muassa tarjoamalla ydinteknologiaa Turkille ja Egyptille ja halpaa raakaöljyä arabimaille uudelleen myytäväksi. Lähi- idän maat etsivätkin nyt tasapainoa Washingtonin kepin ja Moskovan porkkanan välillä.