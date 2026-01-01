”Lähi-idän rauha riippuu vapaasta Iranista”

Iranin nykyinen hallinto on tullut tiensä päähän, sanoo Iranin maanpaossa elävä kruununprinssi Reza Pahlavi.

Hallinto on heikko, hyvin jakautunut ja kykenemätön tukahduttamaan kansansa rohkeutta, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Mielenosoitukset Iranissa jatkuvat nyt neljättä päivää. Maan talousvaikeudet sekä valuutan romahtaminen ovat käynnistäneet viimeisimmän mielenosoitusten aallon.

Kyseessä ovat Iranin suurimmat hallinnon vastaiset mielenosoitukset vuosiin.

Tämä on osoitus siitä, että tämä vuosi tuo muutoksen iranilaisille, Pahlavi uskoo.

– Rohkeat maanmieheni ovat kaduilla kaupungeissa ja taajamissa eri puolilla maatamme – taistelemassa vapautensa puolesta, asettaen henkensä vaaraan, hän kirjoittaa.

Pahlavi pyytää kansainvälistä yhteisöä tukemaan iranialaisia paitsi sanoin, myös teoin. Muutokset Iranissa vaikuttavat sekä alueellisesti, että laajemminkin, hän arvioi.

– Lähi-idän rauha ja vakaus ympäri maailmaa riippuu vapaasta Iranista.

Nykyinen hallinto on 46-vuotisen valtakautensa aikana aiheuttanut kaaosta ja terroria, Pahvali sanoo. Uusi, demokraattinen Iran sen sijaan toisi vakautta ja vaurautta, hän jatkaa.

– Historian virta on kääntymässä. Kutsun teidät paitsi todistamaan uuden Iranin syntyä myös seisomaan rinnallamme, kun teemme siitä totta ja työskentelemään kanssamme pysyvän rauhan rakentamiseksi, Pahlavi sanoo.

Hän kehottaa kaikkia iranilaisia liittymään valtakunnallisiin lakkoihin sekä ottamaan osaa mielenosoituksiin.

Lisäksi Pahvali pyytää ulkomailla asuvia iranilaisia levittämään tietoa iranilaisten tilanteesta, jotta se kantautuisi tiedotusvälineisiin, kansainvälisiin instituutioihin, ulkomaisiin hallituksiin sekä parlamentteihin.

Poimintoja videosisällöistämme

– Iran ja sen kadut kuuluvat Iranin kansalle, hän kirjoittaa.