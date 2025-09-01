Lähetyssäätiö lahjoittaa kaksi ambulanssia Ukrainaan

Patmos Lähetyssäätiö lahjoittaa kaksi täysin varusteltua ambulanssia Ukrainaan. Lahjoituksen yhteisarvo on 200 000 euroa. Kyseessä on säätiön tähänastisen historian suurin kertaluontoinen lahjoitus millekään lähetyskentälle.

Lisävarusteina molemmissa ambulansseissa on huippuluokan ventilaattori ja sydäniskuri. Ambulanssit lahjoitetaan Kryvyi Rihin kaupunginsairaalan käyttöön.

Patmoksen oma tiimi kuljettaa lähtövalmiit ambulanssit suomalaisen Profile Vehiclesin Unkarin-tehtaalta Ukrainaan syyskuun 1.-4. päivinä. Keskiviikkona ne, yhdessä paikallisten kristittyjen edustajien kanssa, siunataan ja lahjoitetaan Kiovassa Kryvyi Rihin kaupunginsairaalan terveydenhuollon tiimin käyttöön.

Lahjoitusseremonia toteutetaan paikallisten kristittyjen, Ukrainan helluntaiunionin sekä sairaalan ja kaupungin edustajien läsnä ollessa. Erityisesti haavoittuneita ja lapsia hoitava sairaala sijaitsee noin 70 kilometrin päässä rintamalta presidentti Volodymyr Zelenskyin kotikaupungissa.

Molempien ambulanssien kyljessä lukee teksti englannin ja ukrainan kielillä: ”Tämä on suomalaisten kristittyjen lahja Ukrainan kansalle Patmos Lähetyssäätiön kautta.”

– Tämä on Patmoksen historian suurin kertaluontoinen lahjoitus, jonka olemme työkentillemme tehneet. Olemme kiitollisia kaikille suomalaisille, jotka ovat osallistuneet tähän Elämän lahja -keräykseen ja tehneet tärkeän lahjoituksen mahdolliseksi, totesi Senior Advisor Pekka Haapasaari Patmoksesta.

– Ukrainan kansan taistelu koskettaa suomalaisia syvästi, sillä talvi- ja jatkosodan päivinä Suomikin joutui taistelemaan olemassaolostaan. Ambulanssien ja Raamattujen myötä suomalaisina tahdomme tuoda elämän, sanan ja toivon ukrainalaisille merkkinä siitä, että ukrainalaiset eivät ole yksin, toteaa Patmos Lähetyssäätiön toiminnanjohtaja Pasi Turunen.

Patmos Lähetyssäätiö on vuonna 1973 perustettu, yksityisin lahjoitusvaroin toimiva suomalainen kristillinen avustus- ja lähetysjärjestö. Patmos on lahjoittanut sodan aikana yli miljoonan euron edestä avustuksia Ukrainaan.