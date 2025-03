Hallitus kertoi torstaina, miten sosiaali- ja terveydenhuollon 166 miljoonan euron lisäsäästöt kohdennetaan.

Kokoomuksen lääkärikansanedustajat Mia Laiho ja Ville Väyrynen sanovat yhteisessä tiedotteessaan, että säästöt kohdistuvat hallintoon, normeihin ja tehottomuuteen.

– Koska valtiontaloutta pitää sopeuttaa miljardeilla, on helppo sanoa, että nyt löydetyt sote-säästöt ovat perustelluimmasta päästä. Hallintoa, ryhmärahoja ja normeja karsitaan. Se on oikea suunta, toteaa Ville Väyrynen.

Kansanedustaja suhteuttaa 166 miljoonaa euroa siihen, että valtio rahoittaa hyvinvointialueita noin 26 miljardilla eurolla. Hän muistuttaa, että säästöistä huolimatta hyvinvointialueiden rahoitus kasvoi tänä vuonna 2 200 miljoonaa euroa ja jo ”lähes joka kolmas kerätty veroeuro käytetään soteen”.

Mia Laiho sanoo, että kaikissa tilanteissa huolehditaan siitä, että ihmisten peruspalvelut turvataan.

– Sen sanoo perustuslakikin. Sen lisäksi hallitus on asettanut lapset ja nuoret etusijalle. Vaikka teemme hallituskauden aikana yhdeksän miljardin sopeutuksen, olemme panostaneet erityisesti lapsiin ja nuoriin. Saamme terapiatakuun voimaan 1. toukokuuta, lastensuojelulaki uudistetaan, oppimisen tukeen ja peruskouluun investoidaan 200 miljoonaa euroa vuodessa ja kännykät kielletään kouluissa. Nämä ovat arvovalintoja, Mia Laiho luettelee.

– Maailma on kovassa myllerryksessä. Suomen hyvinvointiyhteiskunnan on seistävä tukevalla maaperällä, ei huojuvan velkavuoren päällä. Suomalaisten vanhuuden turvaa, sairaaloita tai lasten hyvinvointia ei voi pyörittää lainrahalla vuosikymmenestä toiseen, kuten oppositio esittää. On viimeinen hetki herätä myös oppositiossa – vaalipolitikointia voi tehdä rehellisemmin. Tämä hallitus pitää lupauksestaan kiinni, oli vaalit tulossa tai ei”, Laiho päättää.