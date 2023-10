Lähes 50 siviiliä kuoli Venäjän ohjusiskussa – ”julma rikos”

Lähes 50 ihmistä on kuollut Venäjän iskussa, joka osui ruokakauppaan Kupjanskin lähellä torstaina, Ukrainan sisäministeri Ihor Klymenko sanoi CNN:n mukaan.

Vähän kello 13 jälkeen paikallista aikaa venäläiset joukot pommittivat kahvilan ja myymälän Hrozan kylässä Kupjanskin alueella, Harkovan alueen sotilashallinnon päällikkö Oleh Syniehubovin mukaan.

– Pelastajat jatkavat työskentelyä paikalla. Tähän mennessä raunioista on löydetty 48 menehtynyttä, mukaan lukien 6-vuotias poika. Kuusi ihmistä, mukaan lukien yksi lapsi, loukkaantui. Lääkärit antavat heille tarvittavaa apua. Pelastustyöt paikalla jatkuvat, hän kertoo.

Isku on yksi tuhoisimmista Ukrainan siviiliväestöä vastaan Kramatorskin rautatieasemalle vuoden 2022 alussa tehdyn iskun jälkeen. On epäselvää, mitä asetta käytettiin. Ukrainan viranomaiset ovat käyttäneet eri termejä kuvaillessaan hyökkäystä.

Espanjassa vieraileva Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi, että hyökkäys on ”todistettavasti julma Venäjän rikos – ohjushyökkäys tavallista ruokakauppaa vastaan, täysin tahallinen terrori-isku”.

– Venäläinen terrori on lopetettava. Jokainen, joka auttaa Venäjää kiertämään pakotteita, on rikollinen. Kaikki, jotka edelleen tukevat Venäjää, tukevat pahaa. Venäjä tarvitsee tämän ja vastaavanlaisia terrori-iskuja vain yhden asian vuoksi: tehdäkseen kansanmurhaisista hyökkäyksestään uuden normaalin koko maailmalle, Zelenskyi sanoi.

– Alustavien havaintojen mukaan laitokseen osui Iskander-ohjus, Ihor Klymenko sanoi.

Iskander on ballistinen ohjus, jossa on 500–700 kilon taistelukärki. Venäjä on käyttänyt sitä laajasti Ukrainaa vastaan aiheuttaen huomattavia siviiliuhreja.

At least 49 people were killed by a russian missile strike on a cafe and a grocery store in the village of Hroza, Kharkiv region. Among them is a 6-year-old boy. The terrorists deliberately carried out the attack during lunchtime, to ensure a maximum number of casualties. There… pic.twitter.com/vjluqThoZn

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 5, 2023