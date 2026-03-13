Läheltä piti -tilanne videolla: Vilkku päälle viime hetkellä, törmäsi pyöräilijään

Tilanteen jatkoselvitys suoritetaan poliisin esitutkinnassa.
(Kuvakaappaus) www.x.com/DPasterstein
  | Julkaistu 13.3.2026
  • 17:26
  • | Päivitetty 13.3.2026
  • 17:26

Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein muistuttaa, että kääntyvän auton kuljettaja väistää pyöräilijää.

Hän on jakanut X-palvelussa poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta, jossa autoilija laittoi vilkun päälle viime hetkellä ennen kääntymistä oikealle.

– Törmäsi suoraan ajaneeseen polkupyöräilijään, joka loukkaantui lievästi. Pyörään vaurioita.

Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

Pasterstein kertoo, että jatkoselvittely suoritetaan esitutkinnassa.

