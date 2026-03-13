Läheltä piti -tilanne videolla: Vilkku päälle viime hetkellä, törmäsi pyöräilijään

Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein muistuttaa, että kääntyvän auton kuljettaja väistää pyöräilijää.
Hän on jakanut X-palvelussa poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta, jossa autoilija laittoi vilkun päälle viime hetkellä ennen kääntymistä oikealle.
– Törmäsi suoraan ajaneeseen polkupyöräilijään, joka loukkaantui lievästi. Pyörään vaurioita.
Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.
Pasterstein kertoo, että jatkoselvittely suoritetaan esitutkinnassa.