Lähdössä matkalle? Näin suojaat puhelimesi ulkomailla

Nykyaikainen älypuhelin on tärkeä matkakumppani ulkomaan matkoilla. Se toimii karttana, sanakirjana, lompakkona ja kamerana sekä pitää tallessa kaikki matkaa varten tarvittavat tärkeät dokumentit.

Samaan aikaan moni matkailija on kuitenkin huolissaan puhelimeen liittyvästä tietoturvasta. Myös kielimuuri saattaa kokemattomammalle matkailijalle aiheuttaa stressiä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Puhelinvalmistaja Samsung kertoo tiedotteessa viisi käytännön vinkkiä, jotka kannattaa ottaa huomioon ennen lomamatkalle lähtöä.

1. Päivitä puhelin ja varmuuskopioi tärkeät tiedostot

Tarkista ennen matkaa, että puhelimen käyttöjärjestelmä ja sovellukset ovat ajan tasalla. Päivitykset korjaavat mahdollisia tietoturva-aukkoja ja varmistavat, että puhelin toimii sujuvasti myös reissun aikana. Huolehdi myös, että olet varmuuskopioinut laitteestasi tärkeät kuvat ja tiedostot pilvipalveluun. Näin ne säilyvät, vaikka puhelin katoaisi tai rikkoutuisi.

2. Vältä julkisia wi-fi-verkkoja

Avoimissa wi-fi-verkoissa piilee aina riskejä, sillä ne eivät salaa laitteen ja reitittimen välistä tietoliikennettä. Samassa verkossa oleva ulkopuolinen voi siis teoriassa seurata verkkoliikennettäsi. Säädä laitteesi asetukset niin, että puhelin ei automaattisesti yhdistä avoimiin wi-fi-verkkoihin ja kytke myös bluetooth pois päältä. Jos päädyt kuitenkin yhdistämään laitteesi julkiseen wi-fi-verkkoon, käytä vpn-yhteyttä.

3. Suojaa puhelin katseilta ja kolhuilta

Mainos - sisältö jatkuu alla

Pidä puhelin turvassa uteliailta katseilta, kolhuilta ja sääolosuhteilta suojakuoren tai näytönsuojan avulla. Rantalomalle suuntaavan kannattaa harkita myös erillistä vedenpitävää suojakoteloa.

4. Lataa tärkeät sovellukset offline-käyttöä varten

Offline-sanakirjat, -valuuttamuuntimet ja -kartat ovat hyödyllisiä tilanteissa, joissa verkkoyhteys ei toimi. Tarkista etukäteen, mitkä sovellukset toimivat ilman internetiä, ja lataa tarvittavat kielipaketit ja kartat valmiiksi.

5. Hyödynnä uusia toimintoja käännöksissä

Älypuhelimiin on saatavilla useita käännöstoimintoja. Samsung mainitsee esimerkkinä Android-puhelimista löytyvän Circle to Search -toiminnon. Sen avulla voi kääntää esimerkiksi ruokalistan tai opaskyltin suomeksi suoraan kameran etsimen kautta. Teksti kääntyy alkuperäiseen muotoonsa kuvan päälle, mikä tekee esimerkiksi aasialaisten merkkien tulkitsemisesta vaivatonta. Vastaavanlaisia toimintoja on saatavilla Applen IOS-puhelimille.