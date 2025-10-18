Verkkouutiset

Poliisi varoittaa Lahden ajokelistä lauantaina. LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Lahdessa kaksi isoa kolaria – moottoritie poikki

  • Julkaistu 18.10.2025 | 09:39
  • Päivitetty 18.10.2025 | 09:39
  • Onnettomuudet
Poliisi varoitti lauantaina teiden liukkaudesta.
Lahdessa on tapahtunut lauantaiaamuna kaksi useamman auton auton onnettomuutta, poliisi tiedottaa. Onnettomuuspaikat ovat Lahden kehätiellä ja moottoritiellä Renkomäessä. Molemmilla tieosuuksilla on suuri liikennehaitta. Moottoritie on poikki Renkomäestä pohjoisen suuntaan, ja kehätie on katkaistu liikenteeltä molempiin suuntiin.

Pelastuslaitos kertoo Ilta-Sanomille jopa 35 auton olleen osallisena moottoritien onnettomuudessa. Viisi henkilöä loukkaantui onnettomuudessa, suurin osa lievästi. Kaikki onnettomuudessa mukana olleet on saatu autoista ulos.

Poliisi varoittaa teiden olevan todella liukkaita Lahden ympäristössä ja kehottaa autoilijoita käyttämään hiljaista nopeutta ja valitsemaan vaihtoehtoisen reitin.

