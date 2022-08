Laboratoriovuoto kiistetään: Tämä oli pandemian alkupiste

Sydneyn yliopiston professori Edward Holmes väittää, että koronaviruksen alkuperää koskeva teoria laboratoriovuodosta voidaan nyt haudata lopullisesti.

Hän viittaa Science-lehdessä julkaistuihin tutkimuksiin, joissa hän kollegoineen selvitti Wuhanin kaupungin tapahtumia loppuvuodesta 2019.

– Johtopäätös oli, että Covid-pandemia luultavasti alkoi siellä missä ensimmäiset tapaukset todettiin eli Huananin torilla. Tämä samalla sulkee pois ajatuksen siitä, että virus olisi päässyt pakoon laboratoriosta, Edward Holmes kirjoittaa Conversation-julkaisussa.

Ensimmäiset havaitut koronavirustartunnat sijoittuivat vahvasti Huananin markkina-alueen ympäristöön. Tartuntoja saivat myös asukkaat, jotka eivät olleet käyneet tai työskennelleet torilla. Professorin mukaan kyseessä ei ollut vain havaintoharha, sillä virustestausta tehtiin myös muualla Wuhanissa.

Torialue on noin kahden jalkapallokentän kokoinen sisätila, jossa myytiin merenelävien lisäksi esimerkiksi koiria, pesukarhuja ja piisameita. Edward Holmes kertoo vierailleensa kohteessa jo vuonna 2014 ja ehdottaneensa eläimille tehtävää viruskartoitusta.

Tammikuussa 2020 viranomaiset ottivat virusnäytteitä torin pinnoista, ovista, viemäreistä ja pakastetuista eläimistä.

– Suurin osa SARS-CoV-2-positiivisista näytteistä oli peräisin torin lounaiskulmasta, jossa villieläimiä oli myynnissä myös vuonna 2014, Holmes toteaa.

Hänen mukaansa kyseessä on todennäköisin väylä viruksen siirtymiselle eläimistä ihmisiin. Koronavirus jakautui pandemian alkuvaiheessa A- ja B-haaroihin, joista molemmat havaittiin torilla. Analyysin perusteella virus oli hypännyt ihmisiin kahdella eri kerralla.

Professorin mukaan havainto viittaa siihen, että myynnissä olleissa eläimistä monilla oli tartunta, mikä lisäsi altistumisen todennäköisyyttä. A- ja B-linjojen välillä oli vain viikkoja.

– Tämä tapahtui aikaisintaan lokakuun lopulla 2019. Väitteet sitä edeltävästä leviämisestä voi kumota, Edward Holmes toteaa.

On epäselvää, mistä eläimestä SARS-CoV-2-virus hyppäsi ihmisiin. Villieläimet siirrettiin pois torilta ennen tutkijoiden saapumista. Wuhanin virustutkimuslaitoksessa on tutkittu lepakoissa kiertäviä koronaviruksia, mutta ne eivät ole geneettisesti tarpeeksi lähellä ollakseen pandemian aiheuttaneen viruskannan suoria edeltäjiä.

– On syytä miettiä todennäköisyyksiä sille, että virus olisi karannut laboratoriosta ja havaittu sen jälkeen ensimmäistä kertaa juuri siinä paikassa, jossa sen voisi odottaa leviävän luonnollisella tavalla. Todennäköisyys on äärimmäisen pieni ja putoaa edelleen, kun otamme huomioon A- ja B-kantojen yhteyden torialueelle, professori sanoo.

Where did the pandemic begin?

Was it from nature or a lab?

Since the start, this fundamental question has gone unanswered.

Until now.

Out in @ScienceMagazine: SARS-CoV-2 emerged into humans via the live animal trade at the Huanan Seafood Market.https://t.co/hnl9j3E6j6

— Dr. Angela Rasmussen (@angie_rasmussen) July 26, 2022