Lääkeyhtiö maksoi Suomeen lähes 126 miljoonaa euroa veroja

Lääkeyhtiö Bayerin maksamien yhteisöverojen taustalla on korkea jalostusarvo. Vuonna 2024 Bayer maksoi veroja Suomeen yhteensä 125,9 miljoonaa euroa, mikä tekee siitä yhden maan suurimmista yhteisöveronmaksajista.

Yrityksen tuotteita viedään 130 maahan ympäri maailmaa. Lääkkeiden korkea jalostusarvo tekee koko alasta merkittävän osan Suomen uudistuvaa taloutta.

– Suomi rakentaa määrätietoisesti vientivetoista kasvua, ja terveysala on noussut strategiseksi kasvualaksi muiden vahvojen toimialojen rinnalle. Ala on jo nyt merkittävä verotulojen lähde. Ottamalla terveysalan potentiaalin osaksi Suomen pitkäjänteistä kasvustrategiaa, voimme monipuolistaa vientiä, vahvistaa hyvinvointiyhteiskuntaa ja rakentaa kestävää kilpailukykyä vuosikymmeniksi eteenpäin, sanoo Bayerin Suomen toimitusjohtaja Tomi Penttilä tiedotteessa.

Lääketeollisuus on yksi suurimmista korkean jalostusarvon toimialoista Suomessa. Bayerin suomalaiset innovaatiot ovat olennainen osa tätä menestystarinaa: hormonikierukoiden globaali myynti oli viime vuonna 1,3 miljardia euroa, ja Oriorin kanssa yhdessä kehitetty syöpälääke ylsi 1,5 miljardin euron myyntiin.

Bayer kertoo tiedotteessa vertailun vuoksi, että tuoreen jäänmurtajakaupan on arvioitu tuovan Suomelle noin kahden miljardin euron kokonaispotin. Lääkeyhtiön mukaan tämä alleviivaa terveysalan merkitystä.

– Suomella on maailmanluokan koulutusjärjestelmä, vahva osaaminen lääketutkimuksessa ja kattava, sähköisessä muodossa oleva terveysdata, joka mahdollistaa uusien, entistä vaikuttavampien lääkkeiden kehittämisen. Nämä tekijät luovat kilpailuedun, jota meidän kannattaa vaalia ja vahvistaa – se hyödyttää koko yhteiskuntaa, Penttilä jatkaa.