Lääkärin mukaan tartunnat voivat räjähtää talvella – ”tätä ei ole nähty aiemmin”

Pandemian jälkeisestä talviepidemiasta on tulossa monien infektiotautien osalta harvinaisen haastava.

Influenssa on iskenyt voimalla Australiaan, minkä arvioidaan heijastuvan myöhemmin pohjoiselle pallonpuoliskolle. Yhdysvalloissa on seurattu lisäksi RS-viruksen yleistymistä sekä paikallisia apinarokon ja polion aiheuttamia epidemioita. Poliota on havaittu New Yorkissa rokottamattomilta henkilöiltä.

Mississippin yliopistosairaalan lastenlääkäri Charlotte Hobbs sanoo koronaviruksen ja muiden hengitystieinfektioiden leviävän tällä hetkellä nuorissa ikäryhmissä ennennäkemättömällä vauhdilla. Influenssakausi on vasta aluillaan, mutta tautitapausten määrä on jo nyt suuri.

– Tällaista ei ole nähty aiemmin, Hobbs sanoo Atlantic-lehdelle.

Koronapandemian aikana kertynyt hoitovelka on muodostumassa monissa maissa merkittäväksi kansanterveydelliseksi ongelmaksi. Krooniset sairaudet ovat pahentuneet hoidon puutteen vuoksi, minkä lisäksi hoitojonot ovat venyneet pitkiksi.

Koronaviruksen talviepidemiaa pidetään väistämättömänä, vaikka uusia virusmuunnoksia ei ilmaantuisikaan. Chicagon yliopiston lääkäri Emily Landon huomauttaa jokaisen infektioaallon lisänneen pitkästä koronasta kärsivien määrää.

– Sairaita ihmisiä on enemmän kuin aiemmin, tämä on selvää, Landon toteaa.

Myös Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmässä on kärsitty työvoimapulasta. Hoitajia on erityisen vaikea löytää syrjäseuduille.

St. Louisissa sijaitsevan sairaaosaston henkilökuntaa on jäljellä neljäsosa verrattuna pandemiaa edeltäneeseen tasoon. Monet ovat siirtyneet Amazon-yhtiön kuljettajiksi, joiden tuntipalkka on huomattavasti korkeampi. Kriisin vuoksi yksi työntekijä joutuu tekemään osastolla 3–5 henkilöt työt.

Marshfield Clinic -tutkimuskeskuksen epidemiologi Maria Sundaram kuvailee tilannetta nollasummapeliksi, jossa tietyn taudin hoitoon käytetyt voimavarat ovat pois muualta.

– Koska resursseja on rajoitettu määrä, niin menevätkö ne apinarokon hoitoon? Polioon? Koronaan? Influenssaan? Meidän on tehtävä valintoja, epidemiologi sanoo.