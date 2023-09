Lääkärilehti: Terveysasemien tilanne romahti

Lääkärilehden mukaan useat pienet terveysasemat ovat joutuneet Pohjois-Savossa vaikeuksiin, sillä nuoria lääkäreitä on jäänyt uupumuksen vuoksi sairauslomalle. Samalla monet kokeneemmat lääkärit ovat hakeutuneet töihin muualle.

– Paikoin ei taida olla enää juuri mitään tehtävissä, sanoo Jukon perusterveydenhuollon pääluottamusmies, lääkäri Rikka Runtti Siilinjärveltä Lääkärilehdelle.

– Kun tilanne on luisunut tähän pisteeseen, ei rahakaan enää ratkaise. Eipä sitä kyllä taida ollakaan.

Hyvinvointialueen tulos on jäämässä 83 miljoonaa euroa miinukselle. Lääkärilehden haastatteleman lääkäri Jarkko Suomelan mukaan perusterveydenhuolto on jäänyt ”melko hunningolle”.

– Yhtälö on vaikea ja monimutkainen jo valmiiksi, mutta nyt järjestelmä romahtelee, Suomela sanoo.

Useat lääkärit kokevat, että hyvinvointialueen rakenne alue-esihenkilömalleineen on ollut toimimaton. Ylilääkäritasoisille henkilöille on ollut perusterveydenhuollossa selkeä tarve. Heidän palkkaamisensa ei ole alueella onnistunut, sillä rekrytoinnissa on ollut viivettä ja palkkausvajetta.