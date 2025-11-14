Kelan valinnanvapauskokeilussa 65 vuotta täyttäneet ovat päässeet syyskuusta lähtien yksityiselle yleislääkärille julkisen terveydenhuollon hinnalla eli 28 eurolla.

Kela julkaisi torstaina ensimmäisiä tilastotietoja kokeilusta. Kansanedustaja Mari Kaunistolan (kok.) mukaan tulokset näyttävät jo tässä vaiheessa hyvin lupaavilta.

– Lääkäriin pääsee kuin ennen vanhaan, hän sanoo Facebookissa.

Kaunistolan mukaan kokeilulla on onnistuttu jo nyt tuottamaan senioriväestölle lääkäripalveluita nopeasti ja yhteiskunnan kannalta kustannustehokkaasti.

– Vaikka kokeilu on vasta alkumetreillä, jo yli 13 000 senioria on päässyt hoitoon, saanut apua ja välttänyt pitkät hoitojonot. Kokeilun ollessa alkuvaiheessa on myös selvää, että kaikki eivät ole vielä edes löytäneet kokeilun piiriin. Kokeilusta on viestitty mahdollisimman aktiivisesti, ja tätä on syytä jatkaa edelleen, Kaunistola kirjoittaa.

Kananedustajan mukaan olennaista on, että kokeilun asiakastyytyväisyys on ollut huippuluokkaa. Lääkärille on saanut ajan keskimäärin neljän päivän päähän, ja moni on saanut ajan jopa samalle päivälle.

– Käyntien aikana on hoidettu niin tuki- ja liikuntaelinsairauksia kuin esimerkiksi hengitystieinfektioita ja lääkitysten korjaamisia, toisin sanoen perinteikkäitä suomalaisia ”kansansairauksia”, Kaunistola kertoo.

– Tulokset osoittavat jo nyt, että valinnanvapauskokeilu todella toimii. Helpottamalla hoitoon pääsyä parannamme monien seniorien arkea. Juuri tästä kokeilussa olikin kysymys, hän jatkaa.

