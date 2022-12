Lääkäri Ylellä: Ministeriöltä tarvitaan kanta kiinalaisten testaamiseen

Monet maat ovat alkaneet vaatia Kiinasta saapuvilta matkailijoilta negatiivista koronavirustestiä. Taustalla on maan nopeasti heikentynyt epidemiatilanne.

Suomessa on toistaiseksi arvioitu, ettei varotoimille ole tarvetta. Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas varoittaa tilanteeseen liittyvän selviä riskejä.

– Tauti on lähtenyt räjähdysmäiseen leviämiseen eli on riski, että syntyy uusia koronavariantteja. Ne voivat olla enemmän tautia aiheuttavia tai kiertävät tätä rokotesuojaa, mikä meillä on, Broas sanoo Ylelle.

Kiinalaisturistien määrä on kasvamassa pian maan hallituksen poistettua aiemmat matkustusrajoitukset. Markku Broasin mukaan sosiaali- ja terveysministeriön olisi otettava kantaa siihen, onko Kiinasta tulevien matkailijoiden ennakkotestauksessa järkeä.

