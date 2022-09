Lääkäri vääntää rautalangasta: Nyt ollaan katkeamispisteessä

Lääkäri Terhi Savolainen on huolissaan sairaalapäivystysten tilanteesta. Hänen mukaansa keskeinen osa suomalaista terveydenhuoltoa on vaarassa romahtaa, ellei tilanteeseen saada nopeita korjaustoimia.

– Jotta korjaustoimista olisi hyötyä, täytyy ymmärtää ongelman syy. Julkisuudessa on mm. poliitikkojen toimesta ehdoteltu ratkaisuiksi urakkapalkkaa henkilökunnalle, uusia päivystyspisteitä maakuntiin, perusterveydenhuollon vastaanottojen nopeaa lisäresursointia tai yksityispuolen hoitamia akuuttivastaanottoja, Savolainen kirjoittaa Lääkärilehdessä.

Nämä kaikki olisivat Savolaisen mukaan varmasti käyttökelpoisia keinoja, jos päivystysten ruuhkautumisen syy olisi kasvaneet potilasvirrat kuten tavanomaisesti.

– Tämänhetkinen päivystysten ruuhka on kuitenkin täysin poikkeuksellinen kahdesta syystä. Ensinnäkin se on iskenyt lähes kaikkiin päivystyksiin yhtä aikaa. Toisekseen kävijämäärät eivät ole kasvaneet.

Hänen mukaansa ongelma ei siis olekaan tällä kertaa sisäänvirtauksessa vaan ulosvirtauksessa: osastopaikkaa tai kotiin järjestettävää hoitoa tarvitsevien potilaiden saaminen päivystyksestä eteenpäin, sillä heille ei ole riittävästi hoitopaikkoja.

– Sotekenttä toimii kuin dominonappulat: jos kotihoidossa tai hoivakodeissa on liian vähän paikkoja asiakaskuntaan nähden, potilaat jonottavat tk-vuodeosastoilla. Niille puolestaan jonotetaan erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla, minkä johdosta päivystykset ruuhkautuvat ja suunniteltuja leikkauksia joudutaan perumaan. Tällä hetkellä kaikista näistä on jouduttu sulkemaan paikkoja henkilöstöpulan vuoksi.

Kriisin helpottamiseksi on esitetty hoitajamitoitusta. Savolaisen mukaan hoitajamitoitus on kaunis ajatus teoriassa, mutta käytännössä se vain pahentaa sote-alan henkilöstökriisiä.

– Päivystyksissä mitään mitoitusta ei ole, minkä johdosta niissä hoidetaan nyt kymmenittäin odottavia potilaita tulevien akuuttipotilaiden lisäksi – pelkkien tulevien potilaiden hoitoon suunnitellulla resurssilla. Päivystys on tarkoitettu muutaman tunnin välietapiksi, ei kahden tai kolmen vuorokauden osastopaikaksi.

Savolaisen mukaan päivystysten kriisi on pahentunut koko kesän ja nyt ollaan ”katkeamispisteessä”.

– Päivystysten henkilöstö elää jatkuvassa kiireessä ja pelossa siitä, että jotain jää huomaamatta, kun huolehdittavia potilaita on monin kerroin liikaa. Kokeneet työntekijät uupuvat – jatkuvaa juoksemistakin vielä kestäisi, mutta työn eettinen kuorma on käynyt sietämättömäksi. Tarvitaan nopeita ratkaisuja, ennen kuin päivystysten osaava henkilöstö on kokonaan menetetty.

Hänen mukaansa oikeasti toimivia ja nopeita ratkaisuja kriisiin on esitetty ”kovin vähän”. Savolainen muistuttaa, että ennen kaikkea kriisi vaatii nopeita ratkaisuja potilaiden itsensä takia.

– Ei ole kenellekään inhimillistä joutua jäämään päivystyspoliklinikalle vuorokausiksi odottamaan jatkohoitopaikkaan pääsyä.