Lääkäri arvostelee: Byrokraatit päättävät potilaan hoidosta

Lääkärit eivät enää pysty toteuttamaan tehtäväänsä potilaan hoidosta vastaavina asiantuntijoina, kirjoittaa eläkkeellä oleva lääkäri Juha Karvonen Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan.

Yhä suurempi osa työstä on siirretty hoitajille, kun taas lääkärit hoitavat yhä enemmän byrokratiaa, arvioi Karvonen.

– Lääkärien tehtäviä on siirretty hoitajille, ja puolet lääkärin työajasta kuluu muuhun kuin potilastyöhön.

Tilanne on hänen mukaansa heikentynyt vuosien saatossa. Aiemmin oli selvää, että potilaan tutkiminen on lääkärin ensisijainen tehtävä ja hän myös vastasi hoidon arvioinnista – ei hoitaja, Karvonen huomauttaa.

Hänen mukaansa lääkäreistä on tullut byrokraattien apureita. Tuntuu, etteivät lääkärit enää päätä potilaan hoidosta, Karvonen harmittelee.

– Joskus tuntuu, etteivät potilaan hoidon tarpeesta päätäkään enää lääkärit, vaan satoja miljoonia maksaneiden jättisairaaloiden ja hallintohimmelien kätköissä kymppitonnin kuukausipalkkaa nauttivat terveystieteilijät ja hallintobyrokraatit.

Etälääkärit eivät ratkaise lääkäripulaa, muistuttaa Karvonen. Hänen mukaansa etälääkärin vastaanotolta päädytään kuitenkin usein lähilääkärin vastaanotolle.

Käytäntö on ajan ja rahan tuhlausta ja hidastaa tehokasta hoitoonpääsyä, hän sanoo.

Kaiken kaikkiaan julkinen terveydenhuolto järjestettiin aiemmin paremmin ja selkeämmin, Karvonen korostaa. Potilas pääsi lääkärin vastaanotolle heti niin tarvitessaan, hän kuvailee tilannetta.

Nykyään potilas joutuu odottamaan lääkäriin pääsyä pahimmillaan jopa kuukausia. Potilas ei tiedä, kuka hänelle puhelimeen vastaa, pohtii Karvonen.

– Siitä voi kuitenkin olla varma, ettei se ainakaan ole lääkäri, jolle hoidon tarpeen arviointi ja vastuu potilaan hoidosta pitäisi kuulua, hän kirjoittaa.