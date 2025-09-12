Lääkäri kertoo: Tämän vuoksi juon neljä kuppia kahvia päivässä

Brittilääkäri Tim Spector kertoo aloittaneensa aiemmin aamunsa aina teekupillisella. Kahvista hän ei ollut erityisen innoissaan osittain siksi, että opiskeluaikoinaan 1980-luvulla kahvin uskottiin altistavan esimerkiksi sydänsairauksille.

Nämä väitteet kumottiin myöhemmissä tutkimuksissa. Kahvi on itse asiassa hyväksi sydämelle ja yleisesti ottaen terveydelle. Kahvia voi pitää matcha-teen ja vihreän teen ohella yhtenä terveellisimmistä juomista.

Lääkäri nostaa Telegraph-lehden kolumnissaan esiin tutkimuksia, joiden perusteella kahvia säännöllisesti juovien riski sairastua sydänsairauteen on 15 prosenttia muita alhaisempi. Kahvi ei kohota aiempien uskomusten mukaisesti verenpainetta.

Taustalla ei ole vain kofeiini, sillä kahvissa on yli sata kemikaalia, joista monilla on terveysvaikutuksia. Tämän vuoksi myös kofeiinittoman kahvin juominen on hyödyllistä.

Se sisältää muun muassa kasveista löytyviä antioksidantteja, joiden uskotaan suojaavan tulehdukselta. Myös juoman sisältämä kuitu tukee suoliston terveyttä.

Tim Spectorin mukaan on havaittu, että kahvinjuojilla on muita monipuolisempi mikrobiomi suolistossa, millä on myönteinen vaikutus terveydentilaan. Kahvi voi tehostaa keskittymistä, mielialaa ja jaksamista. Joidenkin tutkimusten perusteella kahvin säännöllinen nauttiminen voi lisäksi pienentää maksa- ja rintasyövän riskiä. Tämä on ilmeisesti yhteydessä sen sisältämään kafestoliin ja kahweoliin.

– Kahvin nauttimisella on lisäksi tärkeitä sosiaalisia ulottuvuuksia. Sitä harrastetaan muiden ihmisten kanssa, mikä kohentaa mielialaa ja kognitiota. Tiedämme, kuinka tärkeää sosiaalinen kanssakäyminen on dementian ehkäisyssä ja mielenterveyden kohentamisessa, lääkäri sanoo.

Tim Spector kertoo juovansa yleensä yksi tai kaksi kuppia heräämisen jälkeen, kolmannen myöhemmin aamupäivällä ja neljännen lounaan yhteydessä. Kahvia ei kannata nauttia kello 14:n jälkeen, jos ei halua sen häiritsevän nukahtamista illalla.

– Tutkimusten perusteella sopiva määrä terveyshyötyjen kannalta on kahdesta neljään kuppia päivässä. Yksikin kuppi on hyödyllinen, vaikka ei tuotakaan esimerkiksi 15 prosentin vähennystä sydäntautiriskiin, Spector sanoo.