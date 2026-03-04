Laaja rokotetutkimus yli 76-vuotiaille alkaa

Suomessa käynnistyy laaja tutkimus, jossa selvitetään, vähentääkö vyöruusurokote Shingrix muistisairauden esiintymistä ikäihmisillä. FinDementia-tutkimukseen otetaan mukaan yli 33 000 vähintään 76 vuotta täyttänyttä eri puolilta Suomea. Tulosten keräämisessä hyödynnetään Suomen kansallisia terveysrekistereitä.

Shingrix-rokote on ollut käytössä EU:ssa vuodesta 2018, ja sitä on annettu yli 25 miljoonalle henkilölle. Rokotteen on todettu antavan hyvän ja pitkäkestoisen suojan vyöruusua vastaan.

Viimeaikainen havainnoiva tutkimusnäyttö viittaa siihen, että vyöruusurokote saattaa olla yhteydessä pienempään dementiariskiin ja vähentyneisiin sydän- ja verisuonitapahtumiin. Tulokset ovat olleet johdonmukaisia ja lupaavia.

Suomessa nyt käynnistyvä tutkimus on maailmanlaajuisesti ensimmäinen laaja satunnaistettu ja sokkoutettu tutkimus, jossa tutkittaville annetaan vyöruusurokotus ja heitä seurataan muistisairauksien suhteen pitkäjänteisesti. Suomen rokotetutkimus (FVR) ja rokotevalmistaja GlaxoSmithKline (GSK) toteuttavat tutkimuksen yhteistyössä valikoitujen hyvinvointialueiden ja yhteistyöapteekkien kanssa vuosina 2026-2030.

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tieteellistä näyttöä siitä, voiko vyöruusurokotus ehkäistä muistisairauksia vaikuttamalla kehon puolustusjärjestelmän kautta hermoston tulehdusreaktioihin. Satunnaistettu ja vertaileva tutkimusasetelma mahdollistaa luotettavan syy-yhteyden arvioinnin, eli voidaan erottaa, johtuuko aiemmissa havainnoivissa tutkimuksissa havaittu pienentynyt riski nimenomaan rokotteesta eikä muista tekijöistä.

– Dementia on vakava sairaus, johon ei tähän mennessä ole ollut tehokkaita ehkäisykeinoja, muistuttaa tiedotteessa Arto Palmu, FVR:n tutkimus- ja lääketieteellinen johtaja.

Tutkimukseen voi osallistua FVR:n tutkimusklinikoilla, sekä valittujen hyvinvointialueiden toimipisteissä ja yhteistyöapteekeissa. Aikoja on varattavissa huhtikuusta lähtien.

Tutkimukseen osallistuvat saavat satunnaistuksen perusteella joko kaksi annosta vyöruusurokotetta (kolme neljäsosaa tutkittavista) tai lumerokotetta (yksi neljäsosa tutkittavista). Osallistuminen sisältää 2–3 tutkimuskäyntiä ja rekisteriseuranta kestää vähintään kolme vuotta.

Osallistua voivat 76-vuotiaat tai sitä vanhemmat henkilöt, jotka eivät ole aiemmin saaneet vyöruusurokotetta, eivätkä sairasta tai epäile muistisairautta. Tutkimus seuraa vyöruusurokotteen vaikutuksia myös muihin aivojen rappeumasairauksiin, sydän- ja verisuonitapahtumiin, mielialaan, muistitoimintoihin ja elämänlaatuun.