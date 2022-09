Laaja petossarja autokaupassa – rikoshyöty neljä miljoonaa euroa

Helsingin poliisi on tutkinut vuoden 2021 loppupuolelta asti petossarjaa, joka on tapahtunut kansainvälisessä autokaupassa. Poliisin tiedotteen mukaan kokonaisuuteen kuuluu noin kymmenen epäiltyä törkeää petosta. Epäiltyinä on kolme henkilöä, jotka työskentelivät autoja myyvässä yhtiössä.

Poliisi epäilee, että rikosvahinko ja -hyöty ovat noin neljä miljoonaa euroa. Kyseessä on rikoshyödyssä mitattuna poikkeuksellisen suuri petoskokonaisuus.

Epäillyt rikokset tapahtuivat vuosina 2019–2021. Poliisi epäilee osassa petoksista väärennysrikoksia, koska tapauksissa käytettiin väärennettyjä asiakirjoja.

Kaikki asianomistajat ovat ulkomaalaisia yhtiöitä, ja niitä on noin kymmenen.

Tilaajayhtiöt tilasivat yhteensä satoja uusia, laadukkaita henkilö- ja maastoautoja suomalaiselta autokauppaa harjoittaneelta yhtiöltä. Epäillyt eivät toimittaneet yhtiölle yhtäkään ajoneuvoa.

Epäillyt eivät palauttaneet noin neljän miljoonan euron ennakkomaksuja tilaajayhtiölle. Poliisi epäilee, että he siirsivät rikoshyödyn, eli ennakkomaksut, kokonaan ulkomaille.

Poliisi on käyttänyt esitutkinnan aikana runsaasti pakkokeinoja. Asianomistajayhtiöiden saatavia on turvattu noin 1,2 miljoonan euron edestä.

– Näkemyksemme on, että autoja ei ollut alun alkaenkaan tarkoitus toimittaa tilaajille. Epäillyt eivät ole tilanneet yhtään autoa valmistajalta tai muualta, sanoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Visa Weckström tiedotteessa.

Kyseinen autokauppaa harjoittanut yhtiö on asetettu konkurssiin. Kaikki kolme epäiltyä ovat olleet vangittuina esitutkinnan ajan.

Esitutkinta jatkuu muun muassa kuulusteluilla, joissa poliisi hyödyntää kansainvälistä yhteistyötä. Esitutkinnan on tarkoitus valmistua vuoden 2022 loppuun mennessä. Syyteharkinnasta vastaa Etelä-Suomen syyttäjäalue. Poliisi ei tiedota asiasta enempää.