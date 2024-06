”Kysynkin nyt suurimmalta oppositiopuolueelta – vasemmistoliitolta”

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) puhui eduskunnan täysistunnossa, jossa käsiteltiin julkisen talouden suunnitelmaa. Hänen mukaansa talous on huonommassa kunnossa kuin alkuun ajateltiin.

Taloutta on Heinosen mukaan laitettu nyt määrätietoisesti kuntoon.

– SDP:n vaihtoehto oli pari powerpoint-kalvoa ja salatut työllisyysvaikutukset. Teidän kanssa näistä asioista on näin ollen mahdoton keskustella, Timo Heinonen sanoi.

– Kysynkin nyt johtavalta, Suomen suurimmalta oppositiopuolueelta, vasemmistoliitolta, edustaja Minja Koskelalta. Millä tavalla teidän vaihtoehtonne, kun te kuitenkin kerroitte oman vaihtoehtonne, merkittävät veronkorotukset, vaikuttaisi maamme työllisyyteen?

Vasemmistoliiton Timo Furuholm vastasi Heinoselle.

– Yleensä silloin kun oma pöytä on sotkuinen, niin silloin on tarvetta huudella tänne. Te olette lukeneet meidän vaihtoehtomme, te voitte lukea sen uudelleen, ja me voimme keskustella siitä myöhemmin lisää, Timo Furuholm sanoi.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta sanoi heidän voivan printata oman vaihtoehtobudjettinsa uudestaan paperille ja toimittaa sen, ”jos vaihtoehdot jo nyt kelpaisivat”.

Kokoomuksen Ben Zyskowiczin mukaan vihreiden vaihtoehto on luettu ja ”useita miljardeja sieltä uupuu”.

– Ehkä printteriin on jäänyt muutama miljardi, Zyskowicz arveli.