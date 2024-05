Kysely: Puolet ukrainalaisista Puolassa, Saksassa ja Tshekissä eivät todennäköisesti palaa

Puolet ukrainalaisista pakolaisista Saksassa, Puolassa ja Tšekissä sanoi, että he ”vähemmän todennäköisesti palaavat” Ukrainaan Kiivan kansainvälisen sosiologian instituutin (KIIS) tuoreen kyselyn mukaan, uutisoi The Kyiv Independent.

Eurostatin mukaan yli 4,2 miljoonaa ukrainalaista pakolaista on tällä hetkellä rekisteröity tilapäistä suojelua varten, jotta he voivat saada laillisesti asuntoa, löytää työtä ja saada sosiaalietuuksia EU-maissa. Puolassa niitä on noin miljoona, mikä on eniten kaikista maista.

Kyselyn mukaan 66 prosenttia vastaajista sanoi olevansa ”täysin” tai ”melko tyytyväisiä” elämäänsä Saksassa, Puolassa ja Tshekissä.

Vain seitsemän prosenttia ilmoitti jo saaneensa toisen maan kansalaisuuden, 12 prosenttia ilmoitti toimittaneensa asiakirjat kansalaisuuden saamiseksi ja taas 45 prosenttia sanoi, että he haluaisivat saada kansalaisuuden.

Kun kysyttiin, mitkä tekijät auttaisivat vastaajia päättämään muuttamisesta takaisin, olivat turvallisuus ja kriittisen infrastruktuurin moitteeton toiminta olivat eniten mainittuja syitä. Samaan aikaan 26 prosenttia sanoi, että he eivät palaisi takaisin ennen kuin täysimittainen hyökkäys on ohi.

– Kyselyn tulokset osoittavat, että merkittävä osa ukrainalaisista pakolaisista on menettämässä – tai on jo menettänyt – yhteytensä Ukrainaan, sanoi KIIS:n toiminnanjohtaja Anton Hrushetskyi.

– Henkilökohtaisella tasolla monet ukrainalaiset ulkomailla kohtaavat vaikean päätöksen – juurtua uuteen paikkaan tai odottaa tiettyä hetkeä palatakseen. Jos on vilpitön halu palata, hallituksen ja Ukrainan yhteiskunnan on annettava tukea, Hrushetskyi sanoi.

Tulokset osoittavat, että monien ukrainalaisten pakolaisten epäröinti palaamisesta Ukrainaan on lisääntynyt.

Tammikuussa tehdyssä tutkimuksessa ilmeni, että noin 64 prosenttia vastaajista aikoi palata.