”Kyse on fasistisesta kansanmurhasta”

Brittilehti The Guardianin ulkomaankirjeenvaihtaja Luke Harding oli Kiovassa 24. helmikuuta 2022, jolloin Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan. Hän on sen jälkeen käynyt suurimmalla osalla venäläisjoukkojen miehittämistä alueista ja nähnyt sotarikosten jättämät jäljet muun muassa Butšassa ja Irpinissä sekä Harkovan ja Hersonin alueilla.

– Kyse on kansanmurhasta. Näimme sen Butšassa ja muissa vapautetuissa Ukrainan kaupungeissa. Murhatut ihmiset eivät olleet sotilaita, vaan aseettomia siviilejä. Vladimir Putin ei halua vain miehittää Ukrainaa, vaan myös tuhota ukrainalaisuuden. Siksi miehitetyillä alueilla poltetaan ukrainalaisia kirjoja, ukrainan kieli on kielletty, kaikki on venäläistetty, Harding sanoi Tanskan Ukraina-talon tilaisuudessa Kööpenhaminassa.

Venäjän harjoittamassa terrorissa ei ole Hardingin mukaan mitään uutta, sillä Venäjän kulloisetkin hallitsijat ovat pyrkineet tuhoamaan ukrainalaisten kansallisen identiteetin viimeisten 400 vuoden ajan. Yksinomaan neuvostodiktaattori Josif Stalinin vuosina 1932–33 aiheuttama nälänhätä vaati miljoonien ukrainalaisten hengen.

Putinin hallinnon ”sotilaallista erikoisoperaatiota” Ukrainaa vastaan on Luke Hardingin mielestä perusteltua kutsua nimenomaan venäläiseksi fasismiksi.

– Se on yhden maan fasistinen yritys niellä toinen. Tiedämme, mitä Butšassa tapahtui, koska se vapautettiin miehityksestä, mutta muita vastaavia tulee olemaan satoja. Siksi meidän on autettava Ukrainaa voittoon ja annettava sille aseita, kunnes viimeinenkin venäläinen on poistunut, hän sanoo.

– Ukrainalaiset eivät ole venäläisiä, vaikka Putin jatkuvasti päinvastaista väittää — Ukrainalaiset ovat cool, Kiova on cool. Ukraina ennen vuotta 2022 ei ollut synkkä, neuvostoliittolainen takapajula, vaan täysin eurooppalainen maa, jolla on ehdottomasti oikeus liittyä EU:hun, hän toteaa.

Ukrainan presidentistä Volodymyr Zelenskyistä on Hardingin mukaan tullut vapaan maailman tosiasiallinen johtaja, joka on osoittanut koko maailmalle, että kyse ei ole vain hänen taistelustaan vaan meidän kaikkien taistelusta.

– Jos Ukraina kaatuu, Putin jatkaa eteenpäin. Hän anasti Krimin. Nyt hän haluaa koko Ukrainan. On selvää, että hän lähtisi tavoittelemaan Moldovaa. Baltian maista hän ei pidä lainkaan, ja hän haluaisi murskata puolalaiset. Jos Putin voittaa, hän muokkaa kansainvälisen järjestyksen uuteen asentoon. Siitä tulisi nihilistinen maailma, jossa suuret maat voivat murskata pienet, kuten 1800-luvulla. Kyse on siis sivilisaatiotason sodasta, aatteellisesta sodasta.

Harding ei pidä todennäköisenä, että Kremlin sisäinen vallankaappaus kukistaisi Putinin ja hyväntahtoinen uusi johtaja lopettaisi sodan.

– Siksi meidän on voitettava Venäjä.