Kymmeniä kuollut hirmumyrsky Melissan jäljiltä

Yhteensä ainakin 30 ihmistä on kuollut hurrikaani Melissan aiheuttamissa tuhoissa. Yksi on kuollut Dominikaanisessa tasavallassa ja kolme Jamaikalla, johon historiallisen ankara hirmumyrsky on viimeisen vuorokauden aikana iskenyt pahimmin. Tuhojen odotetaan paljastuvan lähitunteina. Jamaikan pääministeri julisti jo aiemmin maan ”katastrofialueeksi”.
Jamaikalle rantautuessaan Melissa oli yksi voimakkaimmista Atlantin alueella koskaan mitatuista rantautuneista hurrikaaneista. Jopa sadat tuhannet ihmiset ovat Jamaikalla jääneet hurrikaanin vuoksi ilman sähköjä. Myös Jamaikan tietoliikenneinfrastruktuuri on kärsinyt pahasti, kertoo Jamaikan hallitus uutiskanava CNN:n mukaan. Tuhoja paikkaillaan käyttämällä Starlink-satelliittiyhteyksiä.
Haitilla Petit-Goâven kaupungissa valtava sademäärä aiheutti joen tulvimisen. Petit-Goâven pormestarin Jean Bertrand Subrèmen mukaan virta vei ihmisiä mukanaan. Noin 20 ihmisen ruumiit on löydetty, mutta useita on edelleen kadoksissa.
Tilannetta myös Jamaikalla on pahentanut entisestään se, että myrsky toi runsaita sateita saarelle jo useita päiviä ennen rantautumistaan. Ennustetut neljän päivän sademäärät olivat Suomen ilmatieteen laitoksen mukaan 300–700 millimetriä, vuoristoalueille jopa 1 000 millimetriä. Sademäärät vastaavat noin 2–4 kertaa koko lokakuun sademäärää Jamaikalla. Suomessa koko vuoden sademäärä on tyypillisesti 700–800 millimetriä.
Keskiviikkona Melissa on saavuttanut Kuuban itärannikon kolmannen luokan hurrikaanina. Presidentti Miguel Diaz-Canel Bermúdez kannusti kuubalaisia varovaisuuteen viestipalvelu Twitterissä.
Melissa on ollut yksi mittaushistorian rajuimpia hirmumyrskyjä. Sen tuuli on ollut keksimäärin 185 mailia tunnissa eli noin 83 metriä sekunnissa. Ankarimmat puuskat ylsivät 252 mailiin tunnissa eli lähes 113 metriin sekunnissa.
Ha sido una madrugada muy compleja. Daños cuantiosos, y aún el huracán #Melisa sigue sobre territorio cubano. Pido a nuestro pueblo no confiarse, mantener la disciplina y continuar a buen resguardado. En cuanto las condiciones lo permitan vamos a la recuperación. Estamos listos. pic.twitter.com/lFKksrUgk1
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 29, 2025