Kylmää ilmaa vyöryy nyt Suomeen

Sää viilenee ja viikon edetessä pakkasia on luvassa suuressa osassa maata.

Forecan ennusteen mukaan maanantaina ja tiistaina sää on koko maassa enimmäkseen pilvinen. Paikallista vähäistä pilvipeitteen rakoilua voi silti tapahtua. Maanantai alkaa poutaisena, mutta päivän edetessä vähäisiä vesisateita tulee aluksi maan länsiosassa Satakunnan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan suunnalla, mutta päivän edetessä sateet runsastuvat ja siirtyvät pohjoisemmaksi Pohjanmaan suuntaan ja samalla sadealue laajenee syvemmälle sisämaahan kohti maan keskiosaa.

Tiistaiaamun ja -aamupäivän aikana sadealue väistyy Suomen yltä kaakkoon. Koillistuuli on maan eteläosassa tiistaina aamulla ja aamupäivällä puuskaista. Päivälämpötilat laskevat maan eteläosassa maanantain 5–8 asteesta tiistain 4–5 asteeseen. Maan keskiosassa on maanantaina 1–6 astetta ja tiistaina 0–4 astetta

Keskiviikosta alkaen sää on ennusteen mukaan suurimmassa osassa maata sateetonta. Keskiviikon aikana maan itäosassa saattaa vielä tulla paikallisia lumi- tai räntäkuuroja. Meteorologi Joanna Rinteen mukaan päivälämpötilat putoavat keskimääräisen jouluaaton tasolle, jopa sitä kylmemmäksi. Etelässä ja lounaassa on aste tai pari lämmintä, muualla maassa on pakkasta parista asteesta Keski- ja Pohjois-Lapin ajoittain jopa yli kymmeneen asteeseen.

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Anniina Valtonen ennustaa Twitterissä, Käsivarren Lapissa pakkanen kiristyy viikolla jopa 10 ja 20 asteen välille. Loppuviikolla pakkaslukemia on ennusteiden mukaan laajassa osassa maata myös päiväsaikaan.

Aikamoinen hyppäys – jopa ennätyksellisestä lämmöstä päivälämpötiloihin, jotka ovat kuin keskimääräisenä jouluaattona.

Maan etelä- ja keskiosan yli lännestä itään liikkuu lähivuorokauden aikana matalapaine, joka huonontaa itään saapuessaan ajokeliä. Sade on tiistaiyönä idässä räntää tai lunta.

-Anniina