Kylmä Suomi-vertaus: Tätä Vladimir Putin oikeasti haluaa

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija ja tietokirjailija Henri Vanhanen käsittelee ketjussaan X-viestipalvelussa, mitä Venäjän presidentti Vladimir Putin oikeasti haluaa Ukrainalta sodassa. Hän korostaa, että Putin ei tavoittele pelkästään alueellisia rajoja, vaan koko Ukrainan taloudellista ja strategista selkärankaa.

Vanhanen mainitsee itäisen Ukrainan keskeisen merkityksen.

– Itäinen Ukraina on maan sydän. Jo neuvostoaikana Donbass oli teollisuuden keskus, Zaporižžja energiantuotannon ydin ja Krim Mustanmeren portti. Putin tietää, että ilman näitä palasia Ukrainasta jää heikko ja riippuvainen valtio.

Alueiden merkitystä asiantuntija havainnollistaa asettamalla Suomen vertailukohdaksi.

– Ennen sotaa Krim, Donetsk, Luhansk, Zaporižžja ja Herson tuottivat neljäsosan Ukrainan BKT:sta. Suomessa tämä olisi kuin Uudenmaan ja Pirkanmaan menetys – koko talouskasvun ja viennin moottorin katoaminen.

Menetystä voi tarkastella paitsi talouden myös asukasmäärien näkökulmasta.

– Näillä alueilla asui yli 15 miljoonaa ihmistä, kolmannes ukrainalaisista. Suomessa tämä vastaisi sitä, että Helsinki–Tampere–Turku ja koko Itä-Suomi katoaisivat kartalta.

Vanhanen korostaa, että menetys ulottuisi paljon maantieteellistä aluetta laajemmalle.

– Ilman näitä alueita Ukraina menettäisi teräksen ja hiilen, joilla sen teollisuus rakentuu, ydinvoiman, joka pitää valot päällä, sekä satamat ja pellot, joista sen vienti ja ruokaturva riippuvat, hän sanoo.

– Suomessa tämä olisi kuin Outokummun tehtaat hiljenisivät, Olkiluodon reaktorit pimennettäisiin, Varsinais-Suomen pellot vietäisiin ja Helsingin sekä Turun satamat olisivat vieraan vallan hallussa. Ja kaiken kruununa: Ahvenanmaa muuttuisi vihollisen tukikohdaksi, Vanhanen lisää.

Asiantuntija muistuttaa, että Venäjän pyrkimys hallita Ukrainan teollisuutta, energiaa ja satamia ulottuu vuosisatojen taakse.

– Venäjä on aina pyrkinyt hallitsemaan Ukrainan teollisuutta, energiaa ja satamia – tsaarista Neuvostoliittoon. Venäjän sota jatkaa samaa perintöä: se on yritys riisua Ukraina itsenäisyydestä, ei pelkkä aluevaatimus, Vanhanen sanoo.

– Putin haluaa sotasaaliiksi Ukrainasta talouskasvua, hän lisää linjaten.

Vanhanen toimii europarlamentaarikko Mika Aaltolan (kok.) erityisavustajana.

