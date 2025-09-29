Kyberhyökkäys nousi suomalaisten uhkalistan kakkoseksi

Kysyttäessä kolmea suurinta Suomeen kohdistuvaa uhkakuvaa peräti 48 prosenttia suomalaisista nimeää kyberhyökkäykset uhaksi. Kasvua kahden vuoden takaiseen Telian Kantarilla teettämään kyselyyn on 18 prosenttiyksikön verran.

– Muutos on merkittävä ja kertonee siitä, että tietoturvaan liittyvää luottamusta on koeteltu. Tietojenkalastelun, palvelunestohyökkäysten ja tietomurtojen vaikutukset ovat konkretisoituneet suomalaisten arjessa, Telia Cygaten tietoturvapäällikkö Henry Kylänlahti sanoo tiedotteessa.

Suomeen kohdistuvista uhkakuvista ainoastaan pitkittynyt taloudellinen taantuma yltää suomalaisten silmissä kyberhyökkäysten edelle, ja oli reilun kahden kolmasosan nimeämä uhka.

Toisaalta kyberturvaan liittyvissä teemoissa suomalaisten nimeämiin suurimpien uhkien joukkoon nousevat kybervakoilu 18 prosentin ja tekoäly 14 prosentin osuuksilla.

– Tulokset heijastelevat maailman geopoliittista tilannetta ja toisaalta nopeaa digitaalista murrosta, jota tekoäly osaltaan kiihdyttää, Kylänlahti kiteyttää.

– Kyberturvallisuudesta puhutaan yhä enemmän ja tieto on nähtävästi lisännyt tuskaa. Kolikon kääntöpuolena voisi sanoa, että suomalaiset ovat yhä kybervalppaampia, hän jatkaa

Telian Kantarilla teetättämään kyselytutkimukseen vastasi 1095 manner-Suomessa asuvaa täysi-ikäistä suomalaista. Kysely toteutettiin internet-paneelissa. Aineisto kerättiin elokuussa 2025. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa kaikkien vastaajien osalta.