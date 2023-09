Kuvat näyttävät Kiovan öisen ohjusiskun jäljet – Aloittiko Venäjä uuden ”talvi-strategiansa”?

Venäjä iski Ukrainan pääkaupunkiin yöllä ja suuntasi Kiovaan ohjustulitusta strategisista pommikoneista 600 kilometrin päästä.

Yhteensä Venäjä ampui yön aikana Ukrainaan 43 risteilyohjusta, josta puolustus kertoo torjuneensa 36.

Venäjän arvellaan iskulla aloittaneen oletetun strategiansa talven varalle, jossa tarkoituksena on tuhota Ukrainan siviili-infrastruktuuria sekä aiheuttaa laajoja sähkökatkoja.

KyivPost-lehden mukaan yli 20 venäläisohjusta ja -lennokkia ammuttiin alas Kiovan yllä aikaisin torstaiaamuna, mistä raportoitiin aiheutuneen useita räjähdyksiä keskustassa. Ainakin seitsemän ihmisen kerrottiin loukkaantuneen eri puolille kaupunkia sataneista ohjusten jäänteistä.

– Venäjä käytti viime yönä jälleen sata miljoonaa dollaria tuhotakseen ostoskeskuksiamme, hotellejamme, voimaloitamme, eikä yhtäkään sotilaskohdetta, kirjoittaa tuhoista myös kuvia jakanut kiovalainen sotabloggari Jay in Kyiv X-alustalla.

– Miksi se on heille kannattavaa? Koska jos he vain jatkavat sitä seuraavat viisi vuotta, he saavuttavat unelmansa siitä, että ”Ukrainaa ei ole olemassa”, hän toteaa synkästi.

All over Kyiv this morning, consequences of massive Russian missile barrage fired from strategic bombers 600km away. pic.twitter.com/3gRY17bxMn

Fascist Russia fired 43 missiles at democratic Ukraine overnight, as Kremlin envoys lamented “Nazi Kiev regime terrorism” at UN. Could be start of new RF energy terror campaign. 83% shot down, but relatively large No. of missiles (about 1/2 No. at height of last year’s attacks). pic.twitter.com/bfunayEJ7i

❗️36 out of 43 Russian Kh-101/Kh-555/Kh-55 cruise missiles were shot down over #Ukraine during the last attack, Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, Valeriy #Zaluzhnyi , reported. pic.twitter.com/L5ZlF1b9AX

Last night Russia spent another $100,000,000 to destroy our shopping centers, hotels, power plants, no military targets at all.

Why is it worth it for them?

Because, if they can just continue it for another 5 years, they'll get their dream of there being "no ukraine". pic.twitter.com/mvz49F62Rp

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) September 21, 2023