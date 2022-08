Kuva näyttää totuuden sodasta: Venäjän hyökkäys on hyytynyt lähes kokonaan

Asiantuntijat ovat kiinnittäneet jo pitkään huomiota Venäjän hyökkäyksen hitaaseen etenemiseen Itä-Ukrainan rintamalla. Business Ukraine -lehden Twitterissä jakama karttakuva (alla) havainnollistaa oivallisesti, miten hyökkäys on käytännössä hyytynyt viimeisen reilun kuukauden aikana.

Kuvassa näkyvä musta viiva osoittaa Venäjän joukkojen linjoja heinäkuun 10. päivänä. Punainen viiva taas edustaa elokuun 14. päivän tilannetta. Tilanne on hädin tuskin muuttunut joitakin pieniä etenemisiä lukuun ottamatta. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että Venäjä oli miehittänyt Luhanskin alueen Sjeverdonetskin ja Lysitšanskin kaupungit kesäkuun lopussa ja heinäkuun alussa.

Venäjän kehnoon etenemisen eräs mahdollinen syy ovat Ukrainan menestyksekkäät iskut hyökkääjän selustaan. Ukraina on tehnyt viime aikoina useita tuhoisia hyökkäyksiä Venäjän komentopaikoille, ammusvarikoille, tukikohtiin ja joukkojen huollon kannalta olennaisiin kohteisiin.

Tähän kiinnittää huomiota kuvan jakanut St. Andrewsin yliopiston strategian professori Phillips O’Brien.

– Tämä asettaa laajempiin mittasuhteisiin sen, miten vähän venäläiset ovat pystyneet etenemään sen jälkeen, kun heidän varikoilleen ja logistiikkaansa kohdistuvat iskut alkoivat toden teolla, professori toteaa Twitterissä.

Puts into broader perspective how little the Russians have been able to advance since the attacks started in earnest on their depots and logistics https://t.co/l6yQJUJqBR

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) August 18, 2022