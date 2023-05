Kuva näyttää kylmyyden: Halla voi iskeä täällä

Kesäkuu alkaa Suomessa 3-4 astetta tavanomaista koleampana, kuten Verkkouutiset on kertonut tässä. Sään ennakoivan lämpenevän vasta ennen juhannusta.

Pohjoisten ilmavirtojen mukana tulee myös hallaa, jota esiintyy yleisesti öisin selkeillä alueilla, kertoo Ilmatieteen laitos.

Sääkartan perusteella tulevana keskiviikkoyönä hallaa voi 25 prosentin todennäköisyydellä esiintyä Kaakkois-Suomessa, mutta myös Käsivarren Lapissa.

Torstaiyönä taas hallan keskus on Käsivarren Lapissa ja Länsi-Lapissa, mutta oikeastaan se on todennäköistä koko Lapissa Ruotsia ja Norjaa myöten. Toinen halla-alue on kehittymässä Varsinais-Suomessa, jossa vielä torstaiyönä hallan todennäköisyys on noin 25 prosenttia.

Perjantaiyönä hallaa voi esiintyy oikeastaan koko maassa. Todennäköisimmin Varsinais-Suomessa, etelärannikolla, Lapin pohjoisosissa ja itärajan tuntumassa Pohjois-Karjalassa. Varsinainen hallan keskusalue on Ruotsin Lapin ohella Itä-Karjalassa Venäjän puolella.

Lauantaiyönä halla voi esiintyä vielä Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Selvimmin hallaa on Lapissa, Kuusamossa ja Kainuussa. Hallan keskusalue on Salla-Kuusamossa.