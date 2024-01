Kuuluuko punaviini ranskalaisen sotilaan muona-annokseen?

Ranskalaisten sotilaiden muona-annoksista leviää huomattavan paljon perättömiä huhuja ja urbaanilegendoja, kertoo Ranskan asevoimien eversti Patrick Ponzoni Viron yleisradioyhtiö ERR:n haastattelussa.

Hänen mukaansa ranskalaissotilaille ei jaeta punaviiniä, sammakonkoipia tai etanoita, vaikka huhut niin silloin tällöin kertovat.

– Ikävä sanoa, mutta se on totuus, Ponzoni sanoo nauraen.

Ponzoni on Viroon sijoitettujen ranskalaisjoukkojen komentaja. Maassa on kerrallaan noin 300 ranskalaissotilasta, jotka vaihtuvat neljän kuukauden välein. Sotilaiden lisäksi Ranska on sijoittanut maahan sotilaskalustoa.

Hänen mukaansa ranskalaisjoukkojen läsnäolo antaa Venäjälle viestin siitä, että Ranska on sitoutunut puolustamaan kumppaneitaan. Lisäksi hän kertoo, että virolaissotilaita koulutetaan ranskalaisten asejärjestelmien käyttöä.