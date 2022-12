”Kutsunnat kaikille” – eduskuntaehdokas vapaaehtoisena armeijassa

Keski-Suomen vaalipiirissä kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaana oleva Karla Karmala suorittaa parhaillaan vapaaehtoisen asepalveluksen viimeisiä hetkiä Upinniemessä. Hän toimii lääkintäaliupseerina Rannikkoprikaatissa.

– Tie tähän pisteeseen ei ole ollut helppo, ja palvelukseen onkin mahtunut useita iloja sekä suruja kuluneen vuoden aikana. En kuitenkaan vaihtaisi sekuntiakaan… tai no ehkä muutaman sekunnin. Olen vuoden aikana tutustunut huikeisiin ihmisiin ja oppinut itsestäni sekä ympärilläni olevista henkilöistä erittäin paljon. Kasvu, mitä vuoden aikana olen saanut kokea, on käsittämätön, Karla Karmala kirjoittaa blogitekstissään.

Iskelmälaulaja Arja Korisevan tytär kertoo usein kohdanneensa kysymyksiä siitä, miksi hän haluaa käydä armeijan. Aluksi vapaaehtoinen asepalvelus merkitsi haastetta, jossa itsensä voisi asettaa äärirajoille fyysisesti ja henkisesti.

Karmala oli pohtinut mahdollisen johtajakoulutuksen antavan erittäin hyviä edellytyksiä myös siviilielämää varten. Moni asia kuitenkin muuttui asepalveluksen aikana.

– Kaikista eniten mieleni on kuitenkin muuttunut siinä, millä ylpeydellä olen tällä hetkellä suorittamassa palvelusta ja miten kunnioitan sitä mahdollisuutta, että voin olla osa sitä organisaatiota, mikä puolustaa maatamme, kun kansaamme ja maatamme uhataan, Karla Karmala toteaa.

Hänen mukaansa vallitseva maailmantilanne on tuonut myös hyvin realistista näkökulmaa siihen, jos Suomi joutuisi poikkeustilanteeseen.

– Opitut asiat ovat saaneet konkretiaa ja olen oppinut paljon siitä, mikä on tärkeää suomalaisessa maanpuolustuksessa. Tiedän, mitkä ovat vahvuutemme ja heikkoutemme ja sen, mitkä asiat ovat erikoisalaamme. On ollut hämmästyttävää nähdä, kuinka edistyneitä ja monipuolisia asioita täällä tapahtuukaan.

Viime aikoina on keskusteltu siitä, tulisiko maanpuolustusvelvollisuutta laajentaa myös naisia koskevaksi. Karmala sanoo, että aseellisen palveluksen suorittaneena kysymykseen on vaikea ottaa kantaa.

– Tasa-arvoa ja maanpuolustusta arvostavana henkilönä vastaukseni olisi: “ehdottomasti!” Toinen osa minusta kuitenkin ajattelee, olisiko kaikkien velvoittaminen osallistumaan maanpuolustukseen aseellisesti sittenkään se kaikkia osapuolia hyödyttävä tilanne, Karmala sanoo.

Hänen mukaansa kutsuntojen laajentaminen koko ikäryhmälle olisi sen sijaan erittäin kannatettava ajatus. Tähän asti naisille on järjestetty erillinen valintakoe keväällä, kun taas miesten kutsunnat ovat tapahtuneet syksyllä.

Armeija voisi olla kaikille

Tasavallan presidentti vahvisti huhtikuussa uuden lain naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta. Se mahdollistaa naisten valintatilaisuuden järjestämisen kutsuntojen kanssa samanaikaisesti. Myös valintoihin liittyvät terveystarkastukset saadaan samaan rytmiin miesten kanssa.

– Kyseinen lakimuutos kuitenkin ihmetytti minua, sillä lain myötä naisten valinnat saataisiin kyllä samaan sykliin, mutta erillisen valintatilaisuuden järjestäminen aiheuttaisi edelleen lisätyötä aluetoimistoissa. Tasa-arvon mukaisesti olisi vain helpompaa järjestää yhteinen kutsuntatilaisuus sekä miehille että naisille. Kutsuntojen aikana naiset saisivat laajempaa tietämystä puolustusvoimien toiminnasta sekä varusmiespalveluksen suorittamiseen liittyvistä asioita. Näen, että tämä vaikuttaisi vain positiivisesti vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien määrässä, Karla Karmala sanoo.

– Oma ehdotukseni kuitenkin olisi, että myös kutsuntojen tarkoitusta laajennettaisiin niin, että kutsunnoista tulisi ikäryhmän foorumi, jossa voitaisiin tarkastella koko ikäryhmän tilannetta sekä tarjota mahdollisia tukipalveluita nuorille, jos sellaiselle vain olisi tarvetta. Puolustusvoimat voisi tehdä yhteistyötä muiden tahojen kanssa, jolloin kutsunnoista tulisi vuosittain järjestettävä monipuolinen ja hyödyntävä kokemus myös sellaisille nuorille, jotka eivät välttämättä asepalvelukseen sovellu, Karmala jatkaa.

Hän huomauttaa, että moni ei ymmärrä puolustusvoimien tarjoamia mahdollisuuksia.

– Armeija voisi olla kaikille, jos tarjontaa laajennettaisiin niin, että keskipiste ei ole vain fyysisissä tehtävissä. Naisilla on nykyään 30 päivän oikeus keskeyttää vapaaehtoinen asepalvelus. Tämän ajan jälkeen nainen on asevelvollinen siinä missä mieskin. Naiselle annetaan samat mahdollisuudet edetä varusmiespalveluksessa kuin miehillekin. Useat aselajit ovat kuitenkin haastavia naiselle raskaiden kantamusten ja fyysisten ominaisuuksien vuoksi. Kaikki on kuitenkin mahdollista, jos vain on päättäväisyyttä ja motivaatiota, Karla Karmala toteaa.