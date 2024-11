Kutsuliikennettä julki: Mitä kaapelirikkoihin liitetty kiinalaisalus teki?

Avoimia lähteitä tutkivat radio- ja paikannusharrastajat julkaisivat myöhään torstaina viestipalvelu Blueskyssa Yi Peng 3:n kuluneen viikon maanantaina lähettämän kutsun toiselle alukselle. VHF 16 -kanavalla lähetetty julkinen kutsu vaikuttaa kutsuvan suomalaisalus Finnpulpia.

Kutsu vaikuttaa lähetetyn maanantaina aamukahdeksan jälkeen. Alus oli joitakin tunteja aikaisemmin kulkenut Suomen ja Saksan välillä kulkevan tietoliikennekaapelin C-Lion1 yli. Julkaistun tallenteen sisältöä ja oikeellisuutta ei ole vahvistettu.

Radiokutsut merellä liikennöivien alusten välillä ovat aivan arkista toimintaa, ja yleisillä kanavilla käytävä keskustelu julkista. Myös viime vuonna, kun kiinalaisalus Newnew Polar Bear oli vahingoittanut Suomen ja Viron välillä kulkevaa Balticconnector-kaasuputkea, alukselta käytyä keskustelua viereisen aluksen sekä merivartioston kanssa julkaistiin.

Meri-VHF-kanava 16 on kansainvälinen hätä- ja yleiskutsukanava, jolla saman kantaman sisällä olevat alukset voivat puhua toisilleen.

Yi Peng 3 on kolmatta päivää ankkurissa Tanskan lähellä Kattegatissa. Sitä vartioivat Tanskan merivoimien alukset. Aluksella on vieraillut ainakin Tanskan luotsilaitoksen henkilöitä, ja tanskalaismediat ovat lähestyneet alusta merellä. Tanskan yleisradio DR vieraili merellä ja kuvasi alusta dronella. He havaitsivat, että aluksen ankkurissa on vääntyneitä osia.

Tanskalaisen Jyllands-Postenin toimittajat saivat luotsiveneen kapteenin kautta yhteyden aluksen henkilökuntaan. Alukselta kerrottiin ankkuroitumisen syyksi, että he odottavat määräyksiä.

Yi Peng 3 on ankkurissa vain hieman Tanskan aluevesien ulkopuolella. Tämä ”hieman” on sikäli merkityksellinen, että se vaikuttaa merioikeuden tulkintaan Tanskan viranomaisten toimivaltuuksista.

Just before Yi Peng 3 stopped for her odd 70 minute maneuver, she called the ferry FINNPULP on VHF CH16.

Nothing interesting said, but police propably ought to question FINNPULP comms officer on the rest of the conversation.

