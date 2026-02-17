Kuormittaako työttömyys? Psykologi antaa vinkit jaksamiseen

Työttömyys kuormittaa henkisesti monella tasolla, varsinkin pitkittyessään. Irtisanotuksi tuleminen haastaa identiteetin ja arjen rakenteet, kun tutut rutiinit katoavat ja taloudellinen epävarmuus kasvaa.

Terveystalon työterveys- ja organisaatiopsykologi Eveliina Vänskä korostaa, ettei tunteita kannata tukahduttaa. Normaalien terveellisten rutiinien ylläpito auttaa ylläpitämään hyvinvointia muuttuvassa tilanteessa:

– Pysyvät asiat elämässä luovat turvaa, hän tiivistää tiedotteessa.

Työyhteisöön kuulumisen tilalle voi hakea sosiaalisia kontakteja lähipiirin lisäksi esimerkiksi vapaaehtoistyöstä tai harrasteryhmistä.

Vänskä kehottaa ajattelemaan työnhakua päivätyönä ja hyödyntämään tekniikoita, jotka tauottavat työntekoa ja erottavat työn vapaa-ajasta. Työnhaulle voi esimerkiksi määrittää tietyt työtunnit ja työpisteen, joko kotoa tai esimerkiksi kirjastosta.

Vänskän mukaan myös esimerkiksi tiedonhaku, haastatteluun valmistautuminen ja verkostoituminen ovat työnhaun edistämistä, ei pelkkä hakemusten lähettäminen. Työnhakuun ja työmarkkinoihin liittyvää sisältöä voi myös pyrkiä rajaamaan esimerkiksi sosiaalisen median ”en halua nähdä tätä” -valinnoilla.

Kielteiset vastaukset kuuluvat työnhakuun, mutta ne eivät määritä ihmisen arvoa. Vänskän mukaan realistinen asenne, tietoisen läsnäolon harjoitukset ja itsemyötätunto auttavat hallitsemaan pettymystä.

Jos mahdollista, kannattaa myös hakea useampaan paikkaan yhtä aikaa, ettei kaikki toivo ole yhden paikan varassa. Haastava elämäntilanne voi myös kääntyä voimavaraksi:

– Hylkäysten käsittely myös kehittää resilienssiä, paineen sietoa ja tunteiden hallintaa, mistä voi olla suurta hyötyä myöhemmin elämässä, Vänskä kertoo.

Tukea voi löytää niin läheisistä kuin muista työnhakijoista. Vänskä muistuttaa myös tukeutumaan ammattiapuun, mikäli itsessään huomaa esimerkiksi mielialan pitkäaikaista laskua, hallitsematonta ahdistusta tai sosiaalista vetäytymistä.

– Työtä hakiessa on hyvä muistutella itselleen tasaisin väliajoin, että tällä hetkellä työmarkkinatilanne on epäedullinen ja paljon hyviä hakijoita jää ilman paikkaa. Vertaistuki voi auttaa käsittelemään työnhakuun liittyviä vaikeita tunteita ja normalisoimaan tilannetta, Vänskä toteaa.

Julkisen sektorin rekrytointipalveluja tarjoava Grade toteutti marraskuussa 2025 työnhakututkimuksen, jonka 4285 vastaajasta jopa 49 prosenttia oli työssäkäyviä, aktiivisia työnhakijoita. Kilpailua avoimista työpaikoista ei siis käydä pelkästään työttömien työnhakijoiden kesken. Optimismi työllistymisestä olikin tulosten mukaan vähäistä, vain 43 prosenttia vastaajista uskoi työllistyvänsä lähitulevaisuudessa.