Kuolleisuus koronaan liki tuplasti EU:n keskiarvon – ”THL:n raportointi lähti samalla lomille”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen huomauttaa koronavirukseen kuolleiden määrän ylittäneen raportoinnissa 5 000 menehtyneen rajan tämän viikon torstaina.

– Koronakuolleisuus asukasta kohti laskien on Suomessa heinäkuussakin ollut lähes 2x yli EU:n keskiarvon, Lehtonen sanoo Twitterissä.

Hän on jakanut alla näkyvän Our World in Datan kuvaajan koronakuolemien määrän kehityksestä Suomessa. Käyrä on noussut jyrkästi tämän vuoden aikana.

– THL:n koronaraportointi lähti samaan aikaan kesälomille, Lehtonen jatkaa.

HUS-johtaja viittaa tästä löytyvään Helsingin Sanomien koronatilannekatsaukseen toukokuulta. Siinä kerrottiin, ettei HS:n grafiikoita ilmesty ensi maanantaista alkaen THL:n kesätauon takia.

Lehtonen toteaa, että viimeisen puolen vuoden aikana Suomessa on menetetty paljon ihmishenkiä, vaikka pandemian ensimmäisen kahden vuoden aikana pärjättiin muuta EU:ta paremmin.

– Vanha menestys ei valitettavasti takaa onnistumista tulevaisuudessa, hän jatkaa.

Koronan sairaalahoidon tarve on THL:n tällä viikolla julkaisemien lukujen perusteella rajussa kasvussa.

Koronaan kuolleiden määrä Suomessa ylitti 14.7. raportoinnissa 5000 kuolleen rajan. Koronakuolleisuus asukasta kohti laskien on Suomessa heinäkuussakin ollut lähes 2x yli EU:n keskiarvon #covid19 #kuolleisuus pic.twitter.com/lYqsZHb4bZ — Lasse Lehtonen (@lasleh) July 16, 2022