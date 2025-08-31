”Kuolet tänne selliin” – Hän haastoi Valko-Venäjän diktaattorin

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tapasi perjantaina valkovenäläisen oppositiovaikuttajan Sjarhei Tsihanouskin EU-ulkoministerien kokouksen yhteydessä. Valtonen kertoi tapaamisesta viestipalvelu X:ssä.

Tsihanouski tuli Valko-Venäjällä tunnetuksi hallintoa kritisoivista YouTube-videoistaan. Kun hän vuonna 2020 ilmoittautui asettuvansa ehdolle presidentinvaaleihin, esti presidentti Aljaksandr Lukašenkan hallinto hänen ehdokkuutensa.

Tilalle asettui hänen vaimonsa Svitlana Tsihanouskaja, joka voitti vaalit. Lukašenka kuitenkin julistautui vaalivoittajaksi ja murskasi väkivaltaisesti häntä vastustaneet suurmielenosoitukset. Sjarhei tuomittiin vuonna 2021 kahdeksantoista vuoden vankeusrangaistukseen, ja Tsihanouskaja joutui maanpakoon.

Valtonen kertoo Tsihanouskin kokeneen poliittisena vankina kovia.

– ”Sinä kuolet tänne selliin,” hänelle sanottiin. Vuosien ajan kidutusta, ei mahdollisuutta kommunikoida ulkomaailman kanssa, Valtonen sanoo.

Tsihanouski kuitenkin vapautui kesäkuussa osana Yhdysvaltain neuvottelemaa poliittisten vankien vapautusratkaisua.

– Kiitin Sjarheitä ja hänen vaimoaan Svetlanaa tekemästään työstä. Uhrauksiaan emme osaa edes kuvitella, Valtonen toteaa.

Ulkoministerin mukaan jonain päivänä Valko-Venäjä on vapaa ja sen ihmiset saavat päättää omista asioistaan. Sillä aikaa Suomi tukee Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa, demokratialiikettä ja poliittisia vankeja erityisesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin kautta, jossa Suomi on paraikaa puheenjohtajamaa.

Järjestö onkin Valtosen mukaan kiinnittänyt huomiota Valko-Venäjän tilanteeseen.