Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Valko-Venäjän hallintoa vastustava mielenosoitus Helsingissä lokakuussa 2020. LEHTIKUVA / TEEMU SALONEN

”Kuolet tänne selliin” – Hän haastoi Valko-Venäjän diktaattorin

  • Julkaistu 31.08.2025 | 14:54
  • Päivitetty 31.08.2025 | 14:54
  • Valko-Venäjä
Elina Valtonen tapasi tunnetun valkovenäläisen oppositiovaikuttajan.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tapasi perjantaina valkovenäläisen oppositiovaikuttajan Sjarhei Tsihanouskin EU-ulkoministerien kokouksen yhteydessä. Valtonen kertoi tapaamisesta viestipalvelu X:ssä.

Tsihanouski tuli Valko-Venäjällä tunnetuksi hallintoa kritisoivista YouTube-videoistaan. Kun hän vuonna 2020 ilmoittautui asettuvansa ehdolle presidentinvaaleihin, esti presidentti Aljaksandr Lukašenkan hallinto hänen ehdokkuutensa.

Tilalle asettui hänen vaimonsa Svitlana Tsihanouskaja, joka voitti vaalit. Lukašenka kuitenkin julistautui vaalivoittajaksi ja murskasi väkivaltaisesti häntä vastustaneet suurmielenosoitukset. Sjarhei tuomittiin vuonna 2021 kahdeksantoista vuoden vankeusrangaistukseen, ja Tsihanouskaja joutui maanpakoon.

Valtonen kertoo Tsihanouskin kokeneen poliittisena vankina kovia.

– ”Sinä kuolet tänne selliin,” hänelle sanottiin. Vuosien ajan kidutusta, ei mahdollisuutta kommunikoida ulkomaailman kanssa, Valtonen sanoo.

Tsihanouski kuitenkin vapautui kesäkuussa osana Yhdysvaltain neuvottelemaa poliittisten vankien vapautusratkaisua.

– Kiitin Sjarheitä ja hänen vaimoaan Svetlanaa tekemästään työstä. Uhrauksiaan emme osaa edes kuvitella, Valtonen toteaa.

Ulkoministerin mukaan jonain päivänä Valko-Venäjä on vapaa ja sen ihmiset saavat päättää omista asioistaan. Sillä aikaa Suomi tukee Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaa, demokratialiikettä ja poliittisia vankeja erityisesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin kautta, jossa Suomi on paraikaa puheenjohtajamaa.

Järjestö onkin Valtosen mukaan kiinnittänyt huomiota Valko-Venäjän tilanteeseen.

– Etyj on käynnistänyt ihmisoikeusmekanismeja Valko-Venäjän rikkomusten tutkimiseksi, ja uusi Helsinki+50 -rahasto myöntää varoja kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi, Valtonen linjaa.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)