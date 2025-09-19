Kunta on vanha idea, nyt se tarvitsee uuden alun

Suomi on rakennettu kuntien varaan. Kunnat ovat olleet lähellä ihmistä, hoitaneet arjen tärkeimmät palvelut ja pitäneet yhteisöt elinvoimaisina vuosikymmenien ajan. Kunta on vanha idea – mutta juuri nyt sillä on edessään uusi tulevaisuus. Tämän tulevaisuuden rakentamiseen pitää tarttua nyt.

Suomen demografinen kehitys ja monen kunnan nykyinen taloustilanne tarkoittavat, että meidän on katsottava rohkeasti yli vanhojen rakenteiden ja yhteistyön tapojen. Kuntalaisen arki ei rajaudu karttaviivoihin, joten ei kuntien palveluidenkaan pitäisi. Jos haluamme turvata laadukkaat palvelut kaikkialla Suomessa, meidän on kyettävä tekemään yhteistyötä, jakamaan osaamista ja rakentamaan palveluja yhdessä siellä, missä omat voimavarat eivät enää yksin riitä. Tämä vaatii rohkeutta ja raikasta ajattelua kuntapäättäjiltä kautta Suomen.

Hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen kuntien ydintehtävät ovat kirkastuneet: ne ovat ennen kaikkea sivistystä ja elinvoimaa. Tämä on mahdollisuus, ei taakka. Kun kunnat ovat vapautuneet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuusta, ne voivat keskittyä entistä vahvemmin luomaan elinvoiman, oppimisen ja osaamisen sekä yhteisöllisyyden edellytyksiä – entistä parempia kotipaikkoja.

On myös niin, että jokaisella Suomen kunnalla ja alueella on omia vahvuuksiaan. Ne pitää käyttää entistä paremmin hyödyksi.

Kunnan tehtävä ei ole vetää rajoja, vaan rakentaa mahdollisuuksia. Siksi kannustan kuntia olemaan rohkeita: etsimään uudenlaisia tapoja järjestää palveluja, avaamaan ovia uusille ajatuksille ja yhteistyökumppaneille, ja sanomaan kyllä kehittämiselle. Hallitus tukee tätä suuntaa.

Olemme uudistamassa kuntien valtionosuusjärjestelmää vastaamaan kuntien uuteen rooliin, sitoutuneet edistämään kuntien järjestämisyhteistyötä ja purkamaan tarpeettomia normeja, jotka tekevät kehittämisestä jäykkää. Jo noin sata kunnilta saatua norminpurkuehdotusta on edennyt muutettavaksi kokonaan tai osittain.

Lisäksi valtiovarainministeriössä valmistellaan selvityksiä kuntien tehtävien eriyttämisestä, jotta erilaisille kunnille voidaan rakentaa niiden kokoisia ratkaisuja, tietoon perustuen.

Samaan aikaan tarvitsemme ja toivotan tervetulleeksi laajapohjaista keskustelua tulevaisuuden ratkaisuista – mutta vain, jos keskustelijoilla on myös valmiutta ratkaisuihin. Meillä ei ole varaa toiseen 20 vuoden sote-riitelyyn.

Kunnan tulevaisuus ei synny hallintomalleista, vaan ihmisistä ja heidän arjestaan. Kunnan kannattaa nähdä itsensä ennen kaikkea mahdollistajana: paikkana, joka sanoo kyllä uusille ajatuksille, uusille yrittäjille, uusille yhteistyömuodoille ja uusille asukkaille. Kun maailma muuttuu, kunta pysyy merkityksellisenä vain muuttumalla mukana.

Kunta on vanha idea. Mutta jos kunta uskaltaa sanoa kyllä tulevaisuudelle, se voi olla myös uuden alku.