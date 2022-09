Kuninkaaksi noussut Charles: Suremme arvostettua hallitsijaa ja suuresti rakastettua äitiä

Kuninkaaksi äitinsä, kuningatar Elisabet II:n kuoleman jälkeen noussut Charles III toteaa Britannian hovin tiedotteessa kuningattaren kuoleman olevan ”mitä suurimman surun hetki minulle ja koko perheelleni”.

– Suremme syvästi arvossa pidetyn hallitsijan ja suuresti rakastetun äidin poismenoa, Charles sanoo.

Kuninkaan mukaan Elisabetin kuolema tullaan tuntemaan läpi Britannian, kansanyhteisön ja maailman.

– Tieto siitä syvästä kiintymyksestä, jota kuningatarta kohtaan niin laajasti tunnettiin tulee lohduttamaan ja auttamaan minua ja perhettäni jaksamaan tänä surutyön ja muutoksen aikana, Charles toteaa.

Kuningatar Elisabet II menehtyi 96-vuotiaana Balmoralin linnassa Skotlannissa perheensä ympäröimänä.

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022