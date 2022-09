Kuningatar Elisabetia parjataan Venäjän televisiossa

Venäjän valtionmediassa on viime päivinä jatkettu perättömien väitteiden levittämistä Britannian edesmenneestä kuningatar Elisabet II:sta.

Rossija 1 -kanavan juontaja Olga Skabeeva esitteli lähetyksessään videomateriaalia, jonka kerrottiin esittävän kuningatarta. Aineisto oli todellisuudessa kuvattu vuosina 1899–1900 eli vuosikymmeniä ennen Elisabetin syntymää.

Videolla valkoiseen asuun pukeutunut nainen heittää ruokaa lapsille. Henkilön kasvonpiirteitä ei pysty erottamaan heikon kuvanlaadun vuoksi.

– Jotta voimme ymmärtää, minkälainen Elisabet oli, niin tässä kuvamateriaalissa kuningattaren voi nähdä nuorena. Näin hän antoi ruokaa Afrikan orjuutetuille lapsille, Olga Skabeeva väitti.

– Katsokaa tuota ystävällisyyttä, kuin he olisivat eläimiä eläintarhassa, Skabeeva jatkoi.

Venäläisjuontajan mukaan videopätkä on osoitus siitä, ”kuinka länsimaat ja anglosaksit kohtelevat kaikkia muita maailmassa”.

Venäjän virallisissa kannanotoissa Elisabetin kuolemaan reagoitiin kunnioittavammalla sävyllä. Presidentti Vladimir Putin esitti viikko sitten surunvalittelunsa ja toivotti uudelle kuninkaalle jaksamista. Hänen mukaansa Elisabet nautti maailmalla kunnioituksesta vuosikymmenten ajan.

Even after her passing, Russian state media continues to malign Queen Elizabeth. State TV host Olga Skabeeva falsely claimed that the offensive footage depicts the queen, when in fact it was filmed sometime between 1899 and 1900, decades before Queen Elizabeth was born. pic.twitter.com/XNJDTSYiE8

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 16, 2022