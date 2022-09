Kuningatar Elisabet II on kuollut

Kuningatar Elisabet II on menehtynyt. Hän kuoli Balmoralin linnassa Skotlannissa. Kuningatar Victorialle 1850-luvulla rakennettua linnaa on luonnehdittu paikaksi, josta Elisabet piti kenties kaikkein eniten. Hänen poismenoaan kuvataan hovin tiedotteessa rauhalliseksi.

Vuonna 1952 valtaistuimelle noussut kuningatar Elisabet on Britannian pitkäikäisin ja pisimpään hallinnut kuningatar.

Elisabet vietti viime hetket perheensä kanssa.

Kuningatar Elisabetin poika prinssi Charles nousee kuningattaren kuoleman myötä kuninkaaksi. Hovin tiedotteen mukaan Charles viettää puolisoineen tämän yön Balmoralissa ja palaa huomenna Lontooseen.

LUE MYÖS:

Maailman mahtavimmat esineet, ainutlaatuisessa dokumentissa (VU 28.3.2018)



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

I am deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. In her 70-year reign she witnessed and shaped history like few others. Her sense of duty and devotion to service are an example to us all. Deepest condolences to the Royal Family and the people of the UK.

— Sauli Niinistö (@niinisto) September 8, 2022